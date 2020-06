Argentino que golpeó a Jadue: "Es un psicópata con serios problemas mentales, muy violento con su ex mujer"

Este marte el programa Hola Chile de La Red mostró en exclusiva las fotos de Sergio Jadue golpeado tras intentar agredir a su ex esposa, María Inés Facuse. El mismo programa se contactó con la actual pareja de “Nené”, quien le propinó de su propia medicina al Calerano.

Para contextualizar, la actual pareja argentina de Facuse y entonces amigo de la mujer, defendió a la chilena ante la violencia del ex presidente de la ANFP, quien espera en Miami su condena por corrupción en el conocido FIFAGate.

“Lo que pasó más o menos es que nosotros estábamos con María Inés en la casa de ella. En ese momento conversábamos afuera, en el área de la piscina, sobre los mismos problemas que tenía con esta persona. Sentimos ruidos de autos rotos, de golpes, nos llamó la atención y caminamos al estacionamiento. Veo mi auto y estaba roto, los espejos… tipo vandalizado. Nos quedamos ahí sorprendidos, pero ya imaginábamos que venía de esta persona”, dijo el actual pololo de María Inés Facuse.

Agregó que “a los minutos llega él en un auto y lo primero que hace es ir a atacar a María Inés e intenta pegarle. Me meto yo al medio y ahí trata de golpearme a mí. Empezó una pelea entre los dos bastante importante y por un buen rato. Intenta escaparse, no sin antes volver a atacar a María Inés. Agarra un cono de plástico muy grande, de estos de tránsito, para pegarle. Yo otra vez trato de defenderla, él la escupió, se le iba encima y la trataba de golpear. Fue una situación muy violenta de una persona que no está bien de la cabeza”.

Siguió complementando: “después se escapó y me entero que llamó a la policía, una ambulancia mintiendo, dijo que yo lo había atacado cuando él había venido a conversar. A raíz de eso a la mañana siguiente, porque todo fue como a las 10 de la noche, yo voy a la policía a explicar lo que había pasado. Me contaron que lo que Jadue intentaba hacer era una denuncia contra mí por agresiones, pero ellos ya habían investigado que yo había sido el agredido”.

Y añade que “el incidente de esa noche no fue el primero, antes estaba trabajando en mi oficina por la tarde y de la nada, de un momento para otro, alguien golpea la puerta a patadas. Miro por la ventana sin entender qué pasaba y era esta persona. Abro la puerta y detrás estaba su hijo. El tipo estaba sacado, en furia, y su hijo al lado parado. Intenta entrar a la oficina y lo saco a empujones de la oficina. Cuando me vieron con el teléfono en la mano para llamar a la policía salieron corriendo”.

Este nuevo capítulo viene a confirmar que Jadue, quien ya tenía rumores asociados a violencia intrafamiliar, no sólo incurrió en delitos económicos y corrupción en el FIFAGate y su nivel de violencia también alcanza para golpear e insultar en duros términos a la ex mujer.

Hola Chile mostró a Jadue golpeado y lleno de sangre tras su pelea.

“Para mí es un psicópata con serios problemas mentales, muy violento con su mujer. Ha puesto a sus hijos en situaciones de extrema violencia sin importarle nada. A María Inés le intentó pegar muchas veces y le ha dicho barbaridades frente a sus hijos. Es desequilibrado psicológicamente”, sentenció la pareja de Facuse.

Este viernes 5 de junio, Amazon Prime Video estrena la serie El Presidente, con la historia y caída de Sergio Jadue en el FIFAGate.