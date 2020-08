Nicolás Medina relata el día que rechazó al Real Madrid por fidelidad a la U: “Lopetegui se molestó cuando le dije que no”

Nicolás Medina es parte de esa recordada selección que alcanzó el tercer lugar en el mundial sub 20 de Canadá y que es la base de la llamada “generación dorada”.

Y, en ese sentido, el artillero era uno de los más exportables del fútbol chileno, pues brilló en el Sudamericano de Paraguay siendo el tercer goleador del torneo (con cinco tantos) y que en pleno certamen directivos del Real Madrid lo quisiesen fichar.

“Le conté solamente a José Sulantay (entrenador), quien me dio su opinión y me dio permiso. Recuerdo que estaba concentrado con Gary Medel. Partimos a otro hotel, entramos a una habitación y ahí estaba José Manuel Molina, representante español que me llevó a Osasuna después”, partió relatando al diario Las Últimas Noticias.

El delantero tuvo un breve paso por la U.

“Ahí me dicen que la oferta era para ir al Castilla, donde estaba, entre otros, Álvaro Negredo. Ahí vimos el contrato. Tenía que partir apenas terminara el Sudamericano y sin volver a la U. Ahí me comentó, recuerdo que fue (Julen) Lopetegui, que Real Madrid iba a pagar los derechos de formación, porque no tenía contrato profesional con la U”, agregó.

Relata que después de escuchar y leer el contrato decidió rechazar la oferta, porque “no quería ir escapándome de la U. Lopetegui se molestó cuando le dije que no iba a irme al Real Madrid. Fue una conversación fuerte. Yo tenía 20 años, pero expuse mi punto de vista. Finalmente tomaron el contrato y se fueron. Todavía recuerdo que Molina no podría creer que un joven los rechazara”.

“Hice lo que sentí en ese momento. Meses después hice una tremenda amistad con Molina, firmamos un mejor acuerdo con Osasuna y me fui en buenos términos de la U”, explicó el artillero.

El delantero chileno tiene pasos por Universidad de Chile (2005 - 2007), Eibar (2007-08), Huesca (2008-09), CD Castallón (2009-10), Akademik Sofia de Bulgaria (2011), Curicó Unido (2012 y 2016), Naval (2013), San Marcos de Arica (2013 - 2016), Rangers (2017), Villarrubia CF (2017-18), Lusitanos de Andorra (2018-19) y, actualmente, juega en FC Santa Coloma de Andorra.