Una larga suspensión le cayó al árbitro Nicolás Gamboa. Tras ser denunciado por insultos a jugadores en el duelo de Audax Italiano y Universidad Católica, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió castigar al réferi con 15 fechas sin poder dirigir en el Campeonato Nacional.

Serán varias semanas fuera de las canchas para el juez nacional, cuyo castigo ya dio vuelta al mundo. Incluso, fue destacado por la prensa italiana, donde aseguraron que "lo hizo peor" que un polémico árbitro de la Serie A que hace algunas semanas fue denunciado por José Mourinho.

Como contexto, el director técnico terminó expulsado el pasado 28 de febrero en un partido de Cremonese y la Roma, lo que significó perderse el siguiente duelo ante Juventus. Ahí, Mou denunció que fue expulsado por culpa del cuatro árbitro, Marco Sierra, quien lo insultó para provocar una reacción del DT.

"Serra tuvo un comportamiento inaceptable conmigo. Tengo que ver si puedo emprender acciones legales contra el cuarto árbitro. El árbitro principal me expulsó por presión de él. Serra no tuvo la honestidad de decir lo que me dijo, es decir, lo que motivó mi reacción. Quiero saber si hay audio de lo que me dijiste", acusó. Tras eso, al réferi lo mandaron a dirigir en la Serie B.

Es ahí donde salió a colación Gamboa. "La disputa entre el árbitro Marco Serra y José Mourinho durante el partido Cremonese vs Roma se ha hecho famosa y sigue dando que hablar, pero al otro lado del océano hay un árbitro de partido que ha ido mucho más allá del clásico argumento contra un entrenador", escribieron en el sitio italiano Corriere dello Sport.

"El pitazo sudamericano fue en efecto suspendido por 15 partidos tras la investigación por la conducta de Gamboa, acusado por los jugadores del Audax Italiano de haber utilizado expresiones insultantes y de suma gravedad contra ellos", sumaron.

"Una conducta absolutamente prohibida por la normativa. Sin embargo, el propio director del partido puede respirar aliviado: se arriesgó a una monstruosa descalificación de 50 partidos", cerraron en el medio italiano, que titularon "¿Serra y Mourinho? En Chile un árbitro lo hizo peor".