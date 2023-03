Después de semanas de polémica, este martes Nicolás Gamboa finalmente conoció su castigo. El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió suspender por 15 fechas al árbitro luego de ser acusado de insultos en el duelo entre Audax Italiano y Universidad Católica.

En el encuentro válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023, el juez tuvo una actuación marcada por siete expulsiones. Sin embargo, tras el partido Marcelo Díaz lo acusó de agredir verbalmente a los jugadores de ambos equipos, lo que motivó a una denuncia de parte de los Itálicos.

El proceso siguió avanzando desde entonces, con Nicolás Gamboa suspendido de sus funciones hasta la resolución del Tribunal de Disciplina. En medio de ello, día atrás se conoció que el jefe de los árbitros, Roberto Tobar, confirmó en audiencia que los insultos existieron.

Con los antecedentes ya recopilados, pero principalmente tras la versión del ex juez, el futuro del acusado parecía estar sentenciado. Y durante horas de esta tarde se confirmó su castigo, quedándose sin dirigir por un largo periodo.

Pese a que arriesgaba incluso 50 partidos, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó sancionarlo por un total de 15 encuentros sin dirigir.

"Se encuentra acreditado que el árbitro don Nicolás Gamboa usó un lenguaje indebido y soez al referirse e increpar a un jugador del club Audax Italiano, sin que sea relevante que los epítetos fueron pronunciados en un momento del partido distinto al precisado en la denuncia", explica la resolución.

Ahí se detalla que "se sanciona al denunciado señor Nicolás Gamboa Reyes con la pena de quince (15) partidos de suspensión para el desempeño de cualquier labor arbitral en el fútbol profesional, incluyendo funciones de árbitro, árbitro asistente, cuarto árbitro, integrante del VAR en cualquiera de sus denominaciones y toda otra función relacionada. Para el cómputo de esta sanción se deberá considerar las fechas oficiales del Campeonato de Primera División, temporada 2023, sin perjuicio de lo cual, en tanto no se cumplan las fechas de sanción, el Sr. Gamboa no podrá desempeñar las antedichas labores arbitrales en ninguna otra competencia organizada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional".

El reclamo de parte del Tribunal de Disciplina por Nicolás Gamboa

Pese a confirmar el castigo, el Tribunal de Disciplina de la ANFP aprovechó el juicio a Nicolás Gamboa para hacer un reclamo al fútbol chileno. En la resolución apuntaron a reflexiones respecto a los motivos y el contexto en que ocurrieron los insultos a los jugadores.

El documento señala que "no obstante, y reiterando la impropia acción del árbitro, lo que merece un juicio de reproche que se reflejará en lo resolutivo de esta sentencia, el Tribunal debe ponderar en su justa medida que los insultos acreditados fueron dichos junto a un llamado al jugador a mantener la calma y conminándolo a que evite una expulsión".

"Claro está que la plausible intención del árbitro, el momento álgido del partido o la poca experiencia del juez del encuentro no pueden ser causales exculpatorias del pronunciamiento de insultos y/o groserías hacia un jugador el cual, claramente, está en una posición que no le está permitido responder o entrar en diálogo con el árbitro, so riesgo de ser reglamentariamente amonestado o expulsado del campo de juego. Al árbitro, dada su investidura, autoridad y preparación se le debe exigir un estándar superior en cuanto al estricto apego al cumplimiento de las reglas, la ética deportiva y el fair play. Considerando que el árbitro es quien debe controlar el cumplimiento de las reglas del juego por parte de los jugadores, no hay dudas que el primer llamado a cumplir con las reglas y conductas apegadas a la deportividad y buenas prácticas es el propio árbitro".

Eso no fue lo único, ya que también recalcaron que "este sentenciador no puede dejar de expresar que no puede desatenderse que se ha transformado en una constante la permanente y contumaz actitud poco colaborativa y de constantes reclamos, ante cualquier cobro o no cobro, en que sistemáticamente incurren jugadores y cuerpos técnicos, en cualquier etapa de los partidos. Ciertamente, ello no es óbice para eximir la actitud improcedente del señor árbitro, pero indudablemente esas actitudes repetidas y cada vez más habituales de los participantes del juego, tornan tremendamente dificultoso el desarrollo del mismo".

Finalmente, el castigo a Nicolás Gamboa fue por decisión unánime, pero hubo algunos miembros del Tribunal de Disciplina que buscaban uno incluso menor. "Fallo acordado por la unanimidad de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, señores Exequiel Segall, Alejandro Musa, Carlos Aravena, Jorge Isbej, Santiago Hurtado, Franco Acchiardo y Simón Marín, con la prevención de los señores Exequiel Segall, Simón Marín y Alejandro Musa, quienes con los mismos argumentos reseñados en los Considerandos de esta sentencia estuvieron por aplicar la sanción de ocho (8) partidos de suspensión", cierra.