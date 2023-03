El Campeonato Nacional 2023 ha tenido varias polémicas en su arranque, pero una de las más grandes de todas tiene que ver con un árbitro. Nicolás Gamboa ha estado en el ojo del huracán luego de su actuación en el duelo entre Audax Italiano y Universidad Católica.

En el duelo, válido por la quinta fecha, el juez tuvo una presentación marcada por siete expulsiones. Sin embargo, tras el encuentro Marcelo Díaz lo acusó de insultos a los jugadores. Esto derivó en una denuncia de parte de los Itálicos que avanza en la ANFP y que en las últimas horas se confirmó con Roberto Tobar.

El jefe de los árbitros fue citado a declarar al Tribunal de Disciplina, donde ratificó que existieron los ataques verbales de parte de Nicolás Gamboa a las figuras de Audax Italiano y Universidad Católica. Todo gracias a los audios del VAR, que se mantuvieron en secreto hasta ahora.

Según detalló La Tercera, Roberto Tobar entregó su testimonio, en el que confirmó que el juez del encuentro insultó a los jugadores. Eso sí, el mismo medio enfatiza que el ex silbante trató de bajarle el perfil para evitar mayores problemas.

"Cuando declaró como testigo Tobar confirmó que los insultos estaban en la grabación del intercomunicador. Gamboa decía que no hay pruebas, pero ayer (el martes) Tobar lo reconoce", dijeron a dicho diario.

Pero eso no fue lo único, ya que también dieron a conocer algunos de los fuertes garabatos que lanzó Nicolás Gamboa a los jugadores. "¡Cállate, conchatumadre!", "¡Ahueonao culiao!" y "¡Juega al fútbol conchatumadre!", fueron solo algunos de los que se registraron en los audios del VAR.

La defensa de Nicolás Gamboa

Nicolás Gamboa también llegó a declarar al Tribunal de Disciplina para efectuar sus descargos sobre la denuncia. El mismo medio detalla que el árbitro confirmó que usó un chilenismo ("¡Déjate de huevear!"), pero negó rotundamente insultos.

Pese a que los audios del VAR dicen lo contrario, el juez dijo no haber agredido verbalmente a nadie. Incluso se lanzó contra Fernando Juárez, señalando que "en su presentación, el denunciante no sólo no prueba el hecho denunciado, pues no acompaña antecedentes elementales, sino que tampoco logra acreditar los elementos necesarios que permiten configurar el tipo imputado".

Por ahora, Nicolás Gamboa se mantiene sin dirigir y espera por la resolución del Tribunal de Disciplina para saber qué pasará con su carrera. Ya fuera del Sudamericano Sub 17 y sin ver acción en el fútbol chileno, el árbitro ruega para salir limpio.