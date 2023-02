La Roma de José Mourinho ha combinado buenas con malas en las últimas semanas en Italia, con una decepcionante derrota ante el colista Cremonese en la Copa Italia y una victoria sobre Empoli el sábado en la Serie A.

Los romanos marchan en el tercer lugar del torneo italiano, pero muy lejos del líder Napoli, que tiene 16 puntos más y de no ocurrir un milagro será campeón a final de temporada.

El equipo de la capital italiana ahora se enfoca en su objetivo de clasificar a la próxima Champions League, luego de ser eliminado de la Copa Italia, algo que el ex futbolista, Antonio Cassano, no perdona.

En su podcast, el ex Real Madrid, atacó directamente a José Mourinho por la derrota ante Cremonese: "Esa actuación me dio ganas de vomitar. No sabe cómo alinear un equipo. Incluso si juegas con tu 'equipo B' debes vencer al Cremonese".

Luego, fue aún más duro con el portugués: "Mourinho nunca ha sido un buen entrenador, solo sabía hablar con los medios y era un buen comunicador".

"Es desastre tras desastre en la Roma. Les hizo gastar mucho dinero con Nemanja Matic y Rui Patricio, fueron sus decisiones", añadió.

También se refirió a la polémica que vivió con su jugador Rick Karsdorp, a quien lo acusó de ser un traidor: "Fue el desastre de Mourinho con Karsdorp, metiéndolo en el cepo, desintegrándolo e insultándolo delante de todos. Ahora vuelve Karsdorp, ¿quién sabe por qué? Así que eso fue un desastre".

Tampoco le gustó que criticara a Zaniolo: "En cuanto a Zaniolo, puede hablar de eso y no de por qué su equipo no juega al fútbol como es debido. Como no es que tengas que decir que merecía Cremonese, tienes que decir las razones. Durante un año y medio, no has jugado".