Este 28 de febrero el Cremonese del chileno Pablo Galdames derrotó por 2-1 a la Roma y salió del último puesto en la tabla de posiciones de la Serie A.

Un partido que tuvo polémicas por doquier y que terminó con el técnico romano, José Mourinho, expulsado por gritarle al cuarto árbitro, sancionado por dos fechas y multado con 10 mil euros.

Luego, finalizado el encuentro, el portugués fue hasta el vestuario de los referees, lo que fue consignado por el informe arbitral oficial.

“Por haber impugnado una decisión arbitral de manera contundente y provocadora en el segundo minuto del segundo tiempo y repetir este comportamiento en el momento de la expulsión. Además, por entrar al vestuario de los árbitros y dirigirse al cuarto árbitro con expresiones e inferencias ofensivas al final del partido”, dice el informe.

Más tarde Mourinho acusó al cuarto árbitro, Marco Serra, de agredirlo verbalmente: “Estoy emocionado, pero no loco. Para reaccionar como lo hice, primero tenía que pasar algo. Necesito entender si puedo tomar alguna acción legal".

“Piccinini me sacó tarjeta roja porque lamentablemente no escuchó lo que me dijo el cuarto árbitro. Quiero saber si hay una grabación de audio", añadió.

"No quiero entrar en el hecho de que Serra es de Turín y el domingo jugamos contra la Juventus. Por primera vez en mi carrera, un cuarto árbitro me habló de la manera más increíble. Fue injustificable", lamentó.

“Le dije a Serra que debería tener el coraje de explicar lo que pasó, pero tenía problemas de memoria”, finalizó.

Lo cierto es que no hay audios disponibles Marco Serra, el cuarto árbitro, pero sí salieron a la luz unas imágenes en las que se les pueden leer los labios.

Según la prensa italiana, en el video se ve que Serra le dijo a Mou: "Todos se están burlando de ti, vete a casa, vete a casa".

El video de Serra:

La expulsión de Mou: