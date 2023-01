Coquimbo Unido ha sido protagonista en este mercado de fichajes, con 16 nuevos nombres que llegaron al puerto pirata para la temporada 2023. Varios de ellos hicieron su estreno en el equipo durante el triunfo de este miércoles ante Universidad de Chile y el que más captó miradas fue Luciano Cabral.

El volante argentino tuvo su redebut en el fútbol profesional luego de estar cinco años en prisión por un homicidio en el Año Nuevo de 2017. Esta nueva oportunidad para el formado en Argentino Juniors, que tuvo un cálido recibimiento de la hinchada pirata, es algo que su técnico Fernando Díaz abordó con RedGol.

"Cuando te hablan de un jugador que lleva muchos años sin entrenar es casi imposible que sea profesional, pero yo lo conocía, era un jugador excepcionalmente dotado", explica el entrenador nacional, quien manifiesta estar esperanzado en que Cabral "sea un jugador muy importante".

"Ahora mantiene las mismas condiciones técnicas y me parece que será súper recuperable o, más que eso, creo que debería volver a ser esa promesa que fue cuando salió de la Sub 20", agrega el DT. En 2015, Cabral fue convocado por Hugo Tocalli al Sudamericano Sub 20 y un año después saltó al Athletico Paranaense.

"Él tiene muy claro cuál fue su problema, me contó cosas más íntimas de cómo fue esa vida de esos años, del sufrimiento que tiene recordando esa fecha, que justamente fue en Año Nuevo. Pero él está consciente de la oportunidad que tiene y que quizás pensó que nunca tendría", sigue.

"Lo veo muy centrado en que esta es su oportunidad de vida y de olvidar todo lo malo que pasó. Nosotros como cuerpo técnico y club lo vamos a ayudar", promete después.

"Es el inicio de un buen año"

Sobre el inicio de 2023 de Coquimbo Unido, que se impuso ante la U en el Sánchez Rumoroso, Díaz aseguró que espera que ese sea el camino. "Nuestra idea era tener un equipo ordenado, con mayor elaboración que el año pasado y con algunas situaciones ofensivas que aparecieron también y que hay acrecentar", dice.

"Me parece que fue un buen primer apronte. Estos partidos que son de tanta trascendencia, que son transmitidos, se juegan a estadio lleno y contra un rival popular, obligan a ser competitivos y a tratar de ganar. Y eso acelera los procesos. Este es el inicio de lo que espero sea un buen año", sigue.

"Para nosotros era importante mostrar ciertas facetas de juego que tenemos en este corto tiempo, con un plantel nuevo. Han llegado 16 jugadores, tenemos un plantel nuevo, hay que aunar el mismo modelo de juego y sistema proque todos vienen de distintos entrenadores", cierra.