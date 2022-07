Desde Rusia pusieron una jugosa oferta sobre la mesa de Unión Española para llevarse el talento del mediocampista chileno, uno de los jugadores más destacados del Campeonato Nacional, y Cristián Basaure explicó en RedGol en La Clave que "está en un momento importante para poder salir". Eso sí, reconoce que no lo convence que la liga no sea de primera línea.

El mercado de fichajes de invierno trae día a día una amplia variedad de novedades con respecto a nuevos destinos para los jugadores del Campeonato Nacional, y recientemente sorprendió la posibilidad de que Víctor Felipe Méndez abandonde Unión Española para partir al CSKA de Moscú. Una opción que no le gusta tanto a Cristián Basaure.

Y es que el poderoso elenco ruso, según información de La Tercera, llegó hasta el Estadio Santa Laura, cuya cancha se ha visto sumamente dañada estos últimos días, con una jugosa oferta que supera los 2 millones de dólares para llevarse a uno de los jugadores que más prometen en el fútbol chileno. Y, aunque la opción es buena, Basaure no se convence.

Fue en el programa RedGol en La Clave donde el exfutbolista y experto en análisis táctico se refirió a la posibilidad de que Méndez deje el club que lo formó para dar su primer salto al extranjero, algo que le parece bueno, aunque la liga a la que llegará no le parece tanto.

“Yo creo que está en un momento importante para poder salir, ha ganado madurez, es capitán de Unión Española, el jugador con más pases determinantes en el último tercio", apuntó de entrada.

Eso sí, después detalla que "no sé si me agrada tanto la posibilidad de que vaya a Rusia, creo que le da su juego, edad y proyección para ir a otra liga más competitiva, sin subestimar la de Rusia pero no está en la primera línea del mundo".

Tras eso, Basaure deja en claro que "me gustaría que fuese a otra liga, pensando en él. No porque a mí me guste personalmente, pero pensando en su desarrollo como futbolista me parece que tiene cualidades y posibilidades de ir a otro lugar, pero ya veremos el desenlace de la historia".

"Lo que sí creo es que es un jugador que ha ganado madurez y que perfectamente podría rendir en otra liga que no sea la chilena”, complementó Basa para concluir.

Ahora, habrá que esperar a ver qué decidión toman en Unión Española tras la millonaria oferta que el CSKA de Moscú dejó sobre la mesa para llevarse los servicios de Víctor Felipe Méndez, quien es formado en las divisiones inferiores y debutó como profesional con la camiseta hispana, y hoy es una de las principales figuras del Campeonato Nacional.