Universidad Católica tiene una difícil tarea ante Sao Paulo esta noche en el Morumbi. Cristián Basaure, panelista de RedGol en La Clave, manifestó que si bien el escenario es complicado, no da la clasificación por perdida.

Cristián Basaure no pierde la fe ante una hazaña de Universidad Católica sobre Sao Paulo: "Puede pasar de todo"

Universidad Católica tiene una difícil misión esta noche en el Morumbi. Los cruzados llegan a la revancha con Sao Paulo luego de haber perdido por 2-4 en la ida, por lo que necesitan un triunfo por dos goles para abrir la llave y llevar todo a penales.

Y no solo eso. El elenco de Ariel Holan sufrirá dos bajas importantes: Mauricio Isla se quedó abajo del avión a Brasil luego de sufrir una contusión en una pierna, mientras que Luciano Aued tampoco pudo viajar por Covid-19. Ambos son titulares en el esquema del estratega argentino, quien deberá rotar ante sus ausencias.

Pero aunque la tarea en tierras brasileñas es difícil, Cristián Basaure no da la chance de avanzar por perdida. El comentarista de RedGol en La Clave manifestó que quedan 90 minutos y si bien el fútbol muchas veces tiene lógica, el empuje de un equipo puede llevar a que se logre una hazaña.

"No me parece mal la posibilidad de doble nueve con Valencia y Zampedri. Está bueno modificar cuando no encuentras la llave. Es difícil, pero hay que pelearlo y jugarlo, eso leo desde la posible formación [con cinco hombres en el mediocampo]. Quiere tener la pelota y disputar la mitad de la cancha", partió diciendo.

"Puede pasar de todo. Nunca regalo un partido o la posibilidad de una clasificación antes de jugarlo, porque el fútbol es impredecible. Muchas veces tiene lógica, el equipo más poderoso y con más jerarquía le gana al que tiene una menor planilla, pero también, y hay muchos casos, lo colectivo, el empuje y lo motivacional hace lograr hazañas", aseguró.

"Está difícil el escenario, hay que ser realistas, pero tiene 90 minutos por delante y tiene un partido para competir. Si bien hay una diferencia en contra, ojalá pueda hacer un buen partido y competir. La clasificación es compleja, pero hay que jugar el partido", sentenció.