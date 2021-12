El ahora ex portero de Santiago Wanderers, Mauricio Viana, publicó un sentido mensaje confirmando su adiós oficial al elenco porteño.

Tras semanas y semanas de incertidumbre por su futuro, este miércoles Mauricio Viana hizo de tripas corazón y anunció su adiós oficial a Santiago Wanderers, elenco del que salió con polémica algunas fechas antes de que el club decretara su descenso a Primera B.

El portero caturro fue, junto a Ronnie Fernández, parte de los referentes que intentaron tomar la sartén por el mango cuando la administración de Reinaldo Sánchez intentó imponer decisiones en la cancha, y como era de esperarse su situación no terminó bien.

Hace algunas horas, y tras semanas en vilo por su futuro, el arquero finalmente confirmó su despedida del elenco comandado por Jorge Garcés, compartiendo un emotivo mensaje en redes sociales.

A través de Instagram Viana publicó diversas fotos de su paso por Wanderers; su primer entrenamiento, su debut, el primer contrato profesional fimardo y el adiós. "Estas cuatro fechas han marcado mi vida. y solo tengo palabras de agradecimiento, para cada una de las personas que estuvieron a lo largo de estos 19 años".

"Me voy con mucha tristeza, por como se dieron las cosas, pero con el corazón absolutamente desbordado por las infinitas muestras de cariño y respeto hacia mi persona", escribió.

Viana añadió que "cada partido que jugué lo hice con el corazón. y el amor que siento por santiago wanderers, nadie me lo puede finiquitar, porque esto es de por vida y no se firma en un papel".

"Gracias infinitas a cada una de las personan que defienden y mojan la camiseta tras bambalinas y sin cámaras con una pasión y energía admirable. Gracias a todos mis compañeros, amigos, hermanos que defendieron siempre con mucha garra y honor esta hermosa camiseta", agregó.

Por supuesto que el portero no se olvidó de la fiel fanaticada de Wanderers. "Gracias a cada caturro del planeta que siempre esta apoyando en especial a los que van al estadio, son una hinchada inigualable y extrañaré muchísimo ese aliento incansable".

"Quiero finalizar con la persona que me recibió un 2004 y me cuido hasta el dia de hoy (tio marce te quiero mucho amigo y te voy a extrañar más que la ct...)", cerró el ahora ex wanderino.