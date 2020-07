Marcelo Zunino arremete en contra de García y Marín: “Por el ejercicio de su cargo se beneficiaron con el bono del retiro”

Una nueva arista surgió para el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) con el Fondo de Retiros, porque este lunes se dio a conocer que la Agrupación de Futbolistas Retirados presentará una demanda apelando a la discriminación en los requisitos y porque las personas que impusieron estas medidas, Gamadiel García y Luis Marín, fueron beneficiados directos con estos bonos millonarios.

Ante esa situación Marcelo Zunino, miembro de esta agrupación de futbolistas retirados, y que cuenta con el apoyo de Iván Zamorano, Claudio Bravo y Fabián Estay, conversó con Deportes en Agricultura y explicó que están “apelando a la solidaridad”.

“Esta agrupación tiene más de 500 ex futbolistas. Está avanzada la situación, Roberto Rojas ha hecho un buen trabajo y ya se puso en conversación con el abogado, Ciro Colombara es de un staff de abogados muy prestigioso y se está ‘haciendo la vaca’ para pagar los costos”, partió explicando.

El retirado futbolista no se guardó nada y disparó en contra de Gamadiel García y Luis Marín.

“No se llegó a ningún acuerdo tácito de lo que podríamos plantearle nosotros al Sindicato. El Sindicato tomó una decisión propia e hizo caso omiso a nosotros. Nosotros como ex jugadores apelamos a lo esencial del fútbol: ser solidarios”, agregó.

“Esta es una lucha que viene desde que se formó el Sindicato. Una lucha de muchos es un privilegio para unos pocos y eso no corresponde. Nos llama la atención la forma de tomar decisiones entre cuatro paredes que tiene el Sifup. Marín y García son beneficiados por el bono de retiro”, complementó.

Marcelo Zunino, ex futbolista, dialoga con #Deportes921: "Esto se hizo en forma egoísta. Algunos tomaron las decisiones por muchos, fueron poco solidarios"



▶ Sigue la transmisión aquí

��: https://t.co/YRYqWIsDvV — Deportes en Agricultura (@Deportes921) July 6, 2020

“Se hizo de forma egosita, en donde tomaron la decisión pocos por muchos. Este es un tema ético, porque si tú tuviste una exitosa carrera en Europa y cumples con los requisitos también tienes derecho a recibir este bono, pero si ese dinero lo pongo en un fondo común para ayudar a los que no tuvieron la misma carrera, presta una ayuda enorme”, mencionó.

Pero no se quedó solo en ello, porque dijo que “creo que es una idea de muchos años, pero la repartición de esos recursos fue para muy pocos y de manera muy egoista (…) Encontramos un egoismo enorme, una mesquindad enorme y que el Sindicato haya actuado, en el ejercicio de su cargo, como acción privilegiada para ser beneficiados. No me parece una situación criteriosa y solidaria”.

García preside el Sifup es uno de los aludidos en no ser solidario con los ex futbolistas. (FOTO: Agencia Uno)

Finalmente, Zunino expresó que “el tema legal va por la discriminación en cuanto a la toma de decisiones en el año retiro y el privilegio en el ejercicio del cargo de la directiva del Sifup, porque se vieron beneficiados con el bono del retiro y con los años de juego, ellos pusieron 15, 18 y 20 años, porque les convenía”, sentenció.