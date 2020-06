Gamadiel García se defiende con uñas y dientes de los jugadores que lo critican: "No conocen lo que estamos desarrollando"

La polémica está escalando en el fútbol chileno, y ya son varias las voces que se están alzando contra el Sindicato de Futbolistas Profesionales, por la forma de repartición del bono para loa jugadores retirados.

Uno de los más criticados es el presidente del organismo, Gamadiel García, quien se defiende y explica cómo se tomó la decisión de la forma de reparto de los montos que le entrega el CDF (mediante Turner) a la entidad fue definida por los mismos protagonistas.

"No fue al azar, o porque hay más plata en el fútbol o porque somos los súper capos de los sindicatos. Acá se hizo un trabajo, un estudio que habla de lo qué pasa con el jugador después del retiro, con la edad promedio, con los sueldos, y que va enfocado al tema social. Fue aprobado de la mano con la educación, con ayuda sicológica, porque entramos a un mundo laboral distinto. No es solo el fondo, acá hay varias temáticas que se tienen en cuenta", reveló el ex volante de creación a radio Cooperativa.

"La desinformación ha generado confusión. Es un bono que se proyecta en un nuestro plan de gobierno, ya lo teníamos listo en 2017, y en ese momento lo trabajamos con la ANFP, con Turner, con el Servicio de Impuestos Internos, con la Inspección del Trabajo... Es un tema que se proyectó y que se trabajó, y hoy tiene sus frutos. Pero no era un cheque en blanco y teníamos que tener un punto de partida, así como también tiene un punto final, que es en 15 años más", agregó.

García está en medio de la polémica en el fútbol chileno - AgenciaUno

Explica que habrá ayuda para todos

Pero García, además, explicó que están trabajando en una fórmula para apoyar a los jugadores que se quedaron fuera de la lista, señalando que las críticas vienen de personas que no conocen aquella gestión que está en proceso.

"Son críticas porque no conocen lo que estamos desarrollando para el futbolista que no alcanzó, y a partir de ahí entendemos que hay una problemática. Entendemos la situación, la lamentamos, pero la idea es juntarnos con la gente que está reuniendo a los ex futbolistas para buscar fórmulas de ayuda", puntualizó.

Por último, Gamadiel García señaló que "ahora no tenemos contraparte, pero esperamos reunirnos pronto con representantes de ex jugadores para saber cuánto abarca este petitorio, qué necesidades tienen y hacerles saber que el Sifup también los está apoyando".