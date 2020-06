Luis Marín le dio con todo y sin asco a Marcelo Salas: "No tengo que darle explicaciones a un dirigente que se olvidó que fue jugador"

Una nueva polémica se armó en el fútbol chileno, porque Marcelo Salas le pidió explicaciones al Sifup, porque la entidad recibió dinero del CDF y el presidente de Deportes Temuco lo sacó en cara.

Primero fue Gamadiel García quien le respondió al Matador, como presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, y ahora saltó el secretario del organismo, Luis Marín, quien le dio duro al ex delantero por sus palabras en Deportes en Agricultura.

"No me extraña la forma de responder, la manera que tiene de manejarse y tratar a la gente. Si tengo que darle explicaciones a los 1.200 jugadores y los capitanes, que saben lo que entra y sale del sindicato. No tengo porqué dar explicaciones a un dirigente o dueño de un club que dejó de ser jugador hace rato y olvidó que fue jugador", dijo con firmeza Marín en radio Cooperativa.

"Hay un contrato firmado con la cadena Turner hasta 2033, y ha beneficiado a casi 60 jugadores. Y dineros de ahí también son usados para estudios. Desde 2017 hemos becado a jugadores de las tres divisiones, hemos invertido en ellos para la nivelación de estudios, diplomados, cursos completos. Se le entregan ciertas cantidades de becas a los planteles y también estudian junto a sus familias", explicó el ex meta sobre la polémica.

Marcelo Salas en su faceta como presidente de Temuco - AgenciaUno

Pero Luis Marín no se quedó ahí, porque añadió sobre Marcelo Salas que "es lamentable, si éticamente tiene la complicación que tiene su club, si no sabe lo que pasa en su club, muy lógico que no sepa lo que pasa en el Sindicato".

El fútbol chileno está detenido, pero eso no significa que no se creen polémicas, en medio de una pandemia y crisis mundial.