Marcelo Salas: "El Sifup recibió más de un millón de dólares por platas del CDF, dónde está esa plata"

La crisis del fútbol tiene uno de sus epicentros en Temuco, donde los jugadores han criticado duramente al presidente, Marcelo Salas, después de que el club se acogiera a la Ley de Protección del Empleo y dejara al plantel con el seguro de cesantía.

Sin embargo, el Matador le echó más leña a la hoguera y criticó la información y los consejos que reciben los futbolistas de parte del Sifup, que liquidaron la posibilidad de alcanzar un acuerdo en materia salarial.

"Estoy de acuerdo de que el AFC es bajísimo, por eso digo que entiendo la molestia, pero lamentablemente estamos en una situación que no podríamos estar de otra manera, si fuéramos un restaurante estaríamos quebrados", dijo Salas en Deportes en Agricultura.

"Quizás el Sifup les dice una cosa y ellos parten como caballo de carrera y no analizan las situaciones. En esta oportunidad puede ser, porque muchos jugadores dicen 'la plata del CDF' y nosotros les abrimos los números y ellos se dieron cuenta de que no alcanza para más de un 40 o 50 por ciento del gasto", reveló el ex delantero de la selección chilena.

Marcelo Salas conmemora hoy los 22 años de su gran actuación ante Italia en el Mundial de Francia (Getty)

Según Salas, "ofrecimos el 70 por ciento de los sueldos para no acogernos a ninguna ley, porque es imposible hacerlo con la falta de sponsors y borderó, pero lamentablemente no se llegó a acuerdo y nos vimos en la obligación de acogernos a esta ley, porque no podemos llevar el club con las entradas que tenemos en este momento".

En ese sentido, aclaró que "hay 18 clubes acogidos al AFC, no es sólo Deportes Temuco. Es lamentable, porque nadie esperaba vivir lo que estamos viviendo, porque en los 10 años que llevamos en el club nunca hemos tomado una decisión parecida, pero tampoco podíamos hacer otra cosa".

Durísimo con el Sifup

Salas apuntó directamente a la influencia del Sifup en la decisión que finalmente tomaron los jugadores de Deportes Temuco. "El Sindicato va a la guerra más que a propiciar acuerdos que favorezcan a todos, pero la industria es de todos y en vez de aportillarla tenemos que apoyarla para sacar adelante esto entre todos", aseguró.

"Creo que muchas veces (los jugadores) no analizan bien los consejos. El sindicato entiendo que recibió más de un millón de dólares por platas del CDF que eran para ir en ayuda de los jugadores. Y dónde está esa plata", denunció el Matador.

"Hicieron unos bonos de retiro para los jugadores, no sé si 10 o 15 años atrás, pero entiendo que incluso (Luis) Marín y (Gamadiel) García aparecieron en ese retiro cuando ya estaban retirados hace rato. ¿Para quién era la plata, para los jugadores anteriores o los que están ahora?", completó Salas.