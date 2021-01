Mago Jiménez revela ofertas de Italia y no se cierra a emigrar: "Estoy cómodo y feliz en Palestino, pero nunca se sabe"

Luis Jiménez es una de las figuras del Torneo Nacional, y pese a sus 36 años, el Mago sigue haciendo gala de su bien ganado apodo al ritmo de un Palestino que ha sido la revelación de la segunda rueda desde el arribo de José Luis Sierra.

El esposo de Cote López tuvo una noche soñada el pasado lunes ante Universidad Católica, donde se vistió de genio para marcar los tres goles con que los árabes derrotaron a los Cruzados y comprometieron su lucha por el título.

Jiménez, consciente de su gran momento individual, conversó con el Diario La Cuarta, donde reveló ofrecimientos foráneos por contar con sus servicios. Sin embargo, la experiencia del Mago le permite mantenerse con los pies en la tierra:

"Tengo contrato hasta fin de año. Salir al extranjero está difícil por la pandemia, tuve oferta de dos clubes de Italia, pero era complejo pues no tengo pasaporte comunitario. Y he aprendido que en el fútbol el futuro es impredecible", comentó el jugador árabe.

Pese a reconocer que actualmente se siente pleno junto al elenco comandado por el Coto Sierra, el Mago no se cierra a una eventual partida de La Cisterna:

"Puede llegar una buena oferta o un DT con otra idea y toca salir. Estoy cómodo y feliz en Palestino, pero nunca se sabe...", dijo Jiménez.

Jiménez no se cierra a ofertas del extranjero.

Por último, y a modo de anécdota, el veterano futbolista contó que lamentablemente no se pudo quedar con el balón tras marcarle un triplete a los Cruzados en San Carlos:

"(Llevarse el balón) Pucha no, le dije al utilero que fuera a pedirla pero no se la quisieron pasar. Me hubiese gustado que me la firmaran todos los compañeros para guardarla de recuerdo, pero entiendo que Católica se jugaba algo importante y quizás no estaba el ánimo para eso. ¿Si me la hacen llegar esta semana? Yo feliz, pero en verdad da lo mismo", cerró el Mago.

El próximo desafío de Luis Jiménez y Palestino por el Torneo Nacional será este sábado 30 de enero a las 17:00 horas ante Everton en el Estadio Sausalito.