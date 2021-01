Coté López se derritió de amor por el Mago Jiménez: "Nunca deja de sorprenderme, el mejor de Chile en este momento"

María José López alucinó con la actuación de su marido, Luis Jiménez, quien marcó un triplete en la agónica victoria de Palestino sobre el líder Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

A través de las historias de Instagram, la modelo y diseñadora fue mostrando cómo seguía cada detalle del partido en la televisión. "El mejor de Chile en este momento", dijo mientras el Mago hacía de las suyas en la precordillera.

"Vamos bebé, seco", escribió cuando el partido aún se desarrollaba. Luego, expresó orgullosa: "Lo quieren también fans de otros equipos. Es tan lindo cuando leo mensajes de personas de equipos rivales felicitándolo. Mi mayor orgullo más allá de la cancha".

Tras el final del partido, Coté se derritió de amor: "Te amo tanto... de verdad sigo pegada pensando en cuando lo estaban entrevistando por salir el mejor y Luis en lugar de hablar de él, lo primero que hizo fue halagar a su compañero".

La modelo se refería a las palabras que dedicó a su compañero Federico Lanzillota por el fuerte golpe que recibió en un choque con Fernando Zampedri, que lo envió al hospital.

"Cosas por las que amo a este hombre: su honestidad y que siempre reconoce lo bueno en otros. Es la persona más altruista que conozco. Sé lo bueno que es, pero nunca deja de sorprenderme", continuó Coté.

Finalmente, ya en la madrugada posteó: "Muchos me pedían que grabara cuando llegara a la casa, pero la verdad llegó súper triste por su compañero que salió por un golpe fuerte en la boca. Así que no me parece lo más oportuno".