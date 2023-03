Bastián Roco no la ha pasado nada de bien este año. El defensa de Huachipato no ha sumado ningún minuto en la estelar campaña acerera en el Campeonato Nacional y ahora se ve perjudicado por una insólita razón: se lesionó mientras jugaba pádel.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el defensa se fracturó un dedo del pie derecho mientras jugaba el deporte de moda, algo que lo mantendrá ajeno al club acerero por algunas semanas. "La lesión molestó en Huachipato", acusa el citado medio.

A inicios de este mes, Roco lanzó una dura denuncia al cuadro acerero: acusó que fue separado del grupo por no querer renovar. "No estoy entrenando con el grupo, si mis compañeros entrenan en una cancha, yo entreno en otra. El gerente me dijo, 'si no renuevas, vas a salir de a poco del equipo'", manifestó.

"Ell presidente se me acerca y me dice que la intención es renovarme, pero al ver que no renové, me apartó y ya llevo un mes y medio entrenando aparte. El entrenador Gustavo Álvarez me dijo que era una decisión de las personas que manejan el club", complementó.

Antes de eso, recibió un duro golpe al quedar fuera de la nómina chilena para el Sudamericano Sub 20. El defensa no entró entre los convocados de Patricio Ormazábal pese a haber participado en gran parte del proceso del combinado nacional, algo que lo tomó por sorpresa.

"Quiero pensar que fue por decisión técnica. Me tomó por sorpresa porque fui parte del proceso por dos años, nunca pensé que podía quedar fuera", dijo a principios de marzo.