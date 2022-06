La edición de este martes de Los Tenores en Radio ADN fue especialmente sentida pues fue la primera sin la presencia de Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor, quienes renunciaron a la señal luego de la polémica vivida por la entrevista a Francis Cagigao, director de selecciones nacionales, y posterior filtración de los audios del exfutbolista que participaba en el programa.

Uno de los fundadores del espacio, Francisco Mouat, tomó la palabra con contudencia y mandó un mensaje. "Desde el día uno he sentido orgullo y alegría de ser parte de un equipo que le gusta el deporte y especial el fútbol. A lo largo de 14 años ha habido aquí conflictos, peleas, discusiones, diferencias, errores, lagunas, pifias, desaciertos y también y en mucha mayor cantidad destellos, alegrones, complicidades, humor, denuncias, homenajes, reconocimiento, chispa, emoción, creatividad, ingenio, compañía, lealtad y espíritu de colaboración en medio de una actividad más cruzada y afectada por intereses económicos evidentes y groseros", resaltó.

"Se equivocó ADN al invitar a este programa en vivo y aceptarle condiciones absurdas para que el accediera a venir, pero vino y nosotros se lo permitimos y como fuimos indolentes e incautos nos enteramos de lo que nosotros mismos habíamos abalado como área de deportes. Cagigao con escopeta y municiones en nuestra propia casa en un formato casi de fusilero, partida en falso del programa pero hay que seguir", añadió.

Tras eso, prosiguió. "Hasta que en el minuto 45 vivimos el climax de enfrentamiento cuando uno de ellos dice 'eres un mentiroso' y el otro 'y tú un chanta'. Apagué la radio. Era demasiado. Juan Cristóbal perdió el control y la jauría atenta sacó provecho del momento en convertinos en alimento para el show del morbo", puntualizó.

Luego dio detalles de lo que ocurrió en la interna de los panelistas. "Lo que no se sabía, lo que explotó más tarde, y finalmente detonó la renuncia de Juan Cristóbal Guarello fue la existencia de aquel famoso audio que circuló en redes sociales donde Luka Tudor le confidencia a alguien que él sabe que Francis Cagigao irá al programa y no solo eso, sino que se está preparando para ir a destruir a Guarello. Me pongo en su lugar y probablamente hubiese reaccionado igual, presentando mi renuncia. ¿Cómo puedo ser parte de un equipo donde uno de mis compañeros sabe y justifica que un invitado venga aquí decidido a destruirme en un programa que yo soy parte del mismo panel?".

Fue allí que dio que Mouat dio su contudente conclusión. "A los que quedamos nos toca sacar el equipo adelante, para mí nunca se trató de ganar el partido, se trata de jugarlo con armas legítimas, nobles, a escala humana. Donde la lealtad y el sentido de equipo son valores intransables. Defender ese espíritu es tarea de todos y cada uno de nosotros, los que saltamos a la cancha y los que nos quedamos en el banco de suplentes. Ayudénnos ustedes también, auditores del programa, que ese espíritu se conserve contra viento y marea", afirmó.