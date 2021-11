La selección chilena se prepara para enfrentar a Paraguay por la fecha 13 de las Eliminatorias a Qatar 2022, este jueves en Asunción. A las bajas confirmadas de Charles Aránguiz y Edson Puch, la Roja probablemente no podrá contar con Nicolás Díaz y Eugenio Mena generó dudas.

Si bien el lateral izquierdo no aparece en riesgo por ahora, Gabriel Suazo asoma desde ya entre los titulares, en caso que el Keno no pueda jugar. El polifuncional jugador de Colo Colo llega de urgencia a la nómina y se mete dentro de las opciones de la formación.

En Radio ADN, Francisco Mouat y Juan Cristóbal Guarello analizaron el posible ingreso de Gabriel Suazo desde el inicio contra Paraguay en el Defensores del Chaco.

“Inquietante, tengo el mayor respeto por Suazo capitán de Colo Colo, pero no sé si lo veo capaz de echarse el equipo al hombro en un partido de esta envergadura. Me preocupa”, dijo Pancho Mouat.

Por su parte, Guarello manifestó que “ha sido una cojera permanente el lateral izquierdo de Chile y Suazo tiene con qué que cubrirse por si no está al cien por ciento Mena. Es un jugador que cumple la característica, no al mismo nivel, pero cubre la posición. Está jugando bien en comparación a otro momento y es un lateral izquierdo neto”.

Por otro lado, Luka Tudor mostró su molestia por un tema puntual: desde Europa viajaron Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Francisco Sierralta, Guillemo Maripán y Pablo Galdames en el mismo avión. Sólo los dos últimos se dejaron caer directamente a la Roja.

“No entiendo y me parece mal que los otros jugadores no lleguen directo a la concentración, estamos con el tema de la pandemia y la variante delta. Hay que cortarla y llegar directo, y no con el llego un poco más tarde, que tengo el rato libre. No me parece. Ya bueno de estas cosas”, sentenció Luka Tudor.