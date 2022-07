La polémica renuncia de Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor a radio ADN sumó un nuevo capítulo este viernes, después de que le periodista pidiera terminar con las hostilidades en contra del Tenor Goleador. "Luka Tudor no participó en ningún tipo de encerrona ni en ningún tipo de maquinación o trampa en mi contra", asegura Guarello.

Juan Cristóbal Guarello sale en auxilio de Luka Tudor: "Quiero pedir que lo dejen en paz, él no está metido en nada"

Si el mismísimo Juan Cristóbal Guarello calificó coma "la polémica de la semana" su renuncia a radio ADN, después de una controvertida entrevista al director nacional deportivo, Francis Cagigao, que salpicó a Luka Tudor con la divulgación de un audio de Whatsapp; es porque la situación claramente se escapó de todo margen.

Las críticas contra Tudor en redes sociales se suman una tras otra y algunas más subidas de tono. Por eso, Guarello se tomó un minuto de su espacio en Teletrece para salir en auxilio del otrora Tenor Goleador, que sabía de antemano la artillería que proyectaba usar Cagigao en una entrevista que se salió de las manos.

En compañía del conductor del noticiero central de Canal 13, Ramón Ulloa, Guarello hizo una petición pública. "Quiero hablar de Luka Tudor, y quiero pedirles a la gente del fútbol y a los hinchas que lo dejen en paz. De manera responsable, yo digo que Luka Tudor no participó en ningún tipo de encerrona, maquinación o trampa en mi contra", sentenció el comunicador.

El pedido de Guarello trasluce las dificutades que ha vivido Tudor esta semana. "Para que se queden tranquilos, para que Luka quede tranquilo y para que terminemos con esta tontería de una vez por todas, les pido a la gente del fútbol, a la gente que está metida en las redes, a la gente que se encontrará por ahí con él, que lo dejen en paz", puntualizó.

Por lo mismo, el periodista liberó de cualquier responsabilidad a Tudor, más allá del controvertido audio en el que señala que Cagigao va a "destrozar" a Guarello. "No está metido en nada, en nada. Así es que me gustaría ponerle punto final a este tema", concluyó el ex Tenor Fundador al cierre del bloque deportivo en el repaso noticioso.

