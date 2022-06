Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor dejaron el programa Los Tenores de Radio ADN tras el incómodo round del periodista con Francis Cagigao, a lo que se sumó el posterior quiebre definitivo entre ellos compañeros de panel con audio filtrado incluido.

Y es un hecho indiscutido que tanto Los Tenores como la audiencia de Radio ADN extrañarán a Guarello. El periodista no pasa desapercibido nunca, tanto para sus adherentes como contrarios.

Consultado por el tema, el ex director de Al Aire Libre de Radio Cooperativa y Biobío Deportes, Álvaro Lara, dijo a RedGol que “creo que no habrá cambios importantes en las audiencias, ni siquiera si alguna otra radio reacciona y contrata ahora ya a Juan Cristóbal, lo que podría considerarse una buena reacción para aprovechar la coyuntura”.

Lara agrega que “las audiencias escuchan un programa determinado, entre otros factores, por la suma de sus integrantes y no por uno en especial, y me refiero a las grandes audiencias, puede que alguien tenga seguidores, pero nunca es un número significativo, ni siquiera Eduardo Bonvallet en su momento”.

Por su parte, el rostro de la casa y conductor de RedGol en La Calve y Vive RedGol, Rodrigo Herrera, considera que “es complicado porque hay gente que se transforma en lo que representan. Él es una voz muy potente y hay gente que lo sigue más allá del medio donde está, y eso es trascendente de una persona”.

“Yo creo que en un principio lo van a buscar en los medios donde está, pero habrá una orfandad de ese tipo de opinión en la franja de las 14 horas. No sé si alcanza para un ajuste de cartas, pero está claro que el tipo de periodismo que hace Guarello tiene una singularidad que es difícil de encontrar, yo creo que algún poquito de esa audiencia recibirá la Cooperativa, pero me da la impresión que Los Tenores van a poder rearmarse y van a conservar esa capacidad de ser libres, pero evidentemente es un remezón y no hay otro Guarello en el mercado”, añade Rod.

Rodrigo Herrera sentencia que “los medios grandes cuando enfrentan estas crisis las sacan adelante con periodismo, con opinión. Siempre es el mejor camino para salir de estos entreveros”.