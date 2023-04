Cobreloa vive un momento escandaloso. De declaraciones cruzadas. El presidente de la institución, Fernando Ramírez, interpuso una denuncia en la Inspección del Trabajo por una supuesta agresión de David Escalante en una polémica en la que ya intervino el Sindicato de Futbolistas Profesionales.

El Sifup rechazó las acusaciones del timonel loíno y le dio su respaldo a Chiquito en una situación que ya fue vista con incredulidad por Juan Carlos Letelier, un histórico goleador de los Zorros del Desierto. Y por el micrófono de RedGol pasó otro referente del fútbol chileno que tuvo experiencia en el cuadro naranja.

La alusión es para Jorge Aravena, quien fue director técnico del elenco calameño en 2006. "En las condiciones que está Cobreloa. Yo que tuve la gran fortuna de trabajar en Calama, evidentemente la situación que está pasando el equipo es triste. Pero no es de ahora, esto trae bastante rato. Desde que el equipo descendió viene con un montón de dificultades", dijo el Mortero.

Jorge Aravena: "Nunca me tocó ver algo así, es grave"

Pero el ex seleccionado chileno no se quedó con esas palabras. "No puede ser eso. No hay palabras para graficar una situación como eso. Es grave, no terrible. Grave. Si pasa en el barrio ya es feo, imagínate", apuntó Jorge Aravena en la conversación con el inconfundible Paulo Flores.

"No es de ahora. ¿Cuántos años tiene Cobreloa en Primera B? Ocho. Para haber llegado a esa situación, los años previos a eso debieron ser igual de complejos para terminar descendido. Nunca me tocó ver algo así. Está feo el ambiente", sentenció el Mortero Aravena.