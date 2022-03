La leyenda del referato nacional, el ex árbitro Iván Guerrero, aplaudió la actuación de Roberto Tobar como juez central del Superclásico que Colo Colo le ganó a Universidad de Chile por 4-1 en el estadio Monumental. "Sus cobros, amonestaciones, sus penales, el VAR que fue a ver rápido, con decisiones rápidas, acertadas", valoró.

Iván Guerrero levanta un monumento para Roberto Tobar: "Me encantó, dio una clase sobre arbitrar un clásico"

El árbitro Roberto Tobar estaba llamado a ser uno de los protagonistas del Superclásico que Colo Colo le ganó 4-1 a Universidad de Chile en el estadio Monumental. Y aunque el local liquidó muy temprano el marcador, igual el juez se hizo notar en Macul.

Dos penales sancionados en favor del cuadro universitario, dos expulsiones en el último tramo de partido y una actuación que no levantó demasiado polvo quedan en el balance del internacional, que tuvo el visto bueno del histórico Iván Guerrero Levancini.

"Roberto tuvo un bajón en algún momento, que le pasa a todo el mundo, pero hoy demostró que es un árbitro de nivel internacional. Hizo un tremendo arbitraje, sin fallas. Sus cobros, amonestaciones, sus penales, el VAR que fue a ver rápido, con decisiones rápidas, acertadas", valoró el docente del referato nacional.

Guerrero quedó contento con la labor de Tobar. "Me encantó. No cayó en las simulaciones, no cobró faltas nimias que molestan al público y a los jugadores. Fue una clase realmente buena de cómo se debe arbitrar. Las hizo todas", subrayó en diálogo con RedGol.

De la misma manera, el ex árbitro dice que la evaluación roza con la perfección. "No creo que alguien pueda decir nada del arbitraje. Pasó inadvertido. Debiera advertirse lo bueno que hizo. Pasó inadvertido en situaciones feas, que la gente reclama, no pueden decir nada de él", puntualiza.

Finalmente, se quedó con lo positivo de la labor del juez que postula a arbitrar en el Mundial de Qatar 2022. "Roberto no dio pie a que los especialistas puedan hablar de su arbitraje. Me pareció muy bueno. Estoy muy contento por él, el arbitraje y la gente que está haciendo fuerza para liderar un proceso. Eso es muy importante, un aliciente para los que trabajan y los árbitros mismos", completó.