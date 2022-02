Huachipato intentará recomponerse tras la derrota que sufrió ante Curicó Unido. Los “Acereros” este fin de semana deberán enfrentarse a Audax Italiano por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

El equipo de Ronald Fuentes, también fue derrotado durante la primera fecha del torneo nacional por Ñublense en Rancagua. Los “itálicos” mantuvieron una ventaja al inicio del partido, no fue suficiente para mantener el marcador en cero y terminaron perdiendo 2-1. En esta segunda fecha buscarán recuperar los puntos perdidos para salir de la zona de perdedores y comenzar a tomar confianza para asumir el gran desafío de representar a Chile en la Copa Libertadores.

El duelo entreHuachipato vs Audax Italiano se jugará en el Estadio Cap de Talcahuano, el elenco dirigido por Mario Salas no tuvo un buen comienzo de temporada, si bien frente a Curicó Unido lograron generar varias ocasiones de gol no fueron capaces de anotar y terminaron perdiendo 4-0, con una defensa totalmente sobrepasada. Los pupilos del “Comandante” tienen la obligación de ganar de local para salir de la zona de perdedoras y no terminar como la temporada pasada, que tras la apelación a la ANFP pudieron jugar la promoción y lograron mantenerse en la primera división del fútbol chileno.