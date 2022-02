Desde el Biobío aseguran que Jorge Valdivia , recientemente rescindido por el Necaxa de México, está en los planes de Huachipato . Sin embargo, su llegada exige al menos una conversación con el técnico acerero, Mario Salas . "No se la pudo en Colo Colo" , dijo el Mago sobre el Comandante.

Huachipato quiere reunir a Mario Salas con Jorge Valdivia tras durísima crítica al Comandante: "No se la pudo en Colo Colo"

La historia de Jorge Valdivia en el fútbol mexicano tuvo corta duración. El Mago sumó dos meses de trabajo y cuatro partidos oficiales antes de que se rescindiera su contrato con el Necaxa, y a los 38 años deberá salir nuevamente a buscar una camiseta vacante.

Pero así como se cierra una puerta, se abre otra. O al menos es lo que se señala en relación con Huachipato, equipo que no ha podido cerrar la incorporación de Marcelo Cañete desde Universidad de Chile y "sondea" al ex mundialista chileno para la presente temporada.

Así lo señaló Radio Cooperativa en una versión que ha cobrado valor con las horas, pero que tiene una gran condicionante: Las críticas que el propio Valdivia lanzó contra el técnico acerero, Mario Salas, después de que compartieran vestuario en Colo Colo hace dos temporadas.

"Cuando no logras adaptarte, vienen los problemas. Él (Salas) llegó con una idea, no se plasmó. Terminó antes de lo que él pensaba. Fue un entrenador exitoso en Universidad Católica, le fue bien en Perú, pero en Colo Colo no se la pudo", dijo el Mago a radio ADN en 2020.

En la oportunidad, el mediapunta fue más lejos y cuestionó el estilo del Comandante. "Cuando los entrenadores quieren controlar tu vida metiéndose en cosas personales, ya pasan a tener conflictos con el jugador", expresó Valdivia.

"Si tu jefe te dice 'oye, acuéstate a las 10:00 o no vayas a tal lado'... es mi vida y cóbrame por lo que pase de la puerta del trabajo hacía adentro", advirtió el jugador que en el país vistió por último la camiseta de Unión La Calera hasta junio de 2021 y luego fue comentarista de TV.

El elenco de Huachipato mantuvo la categoría en la temporada pasada gracias a la resta de puntos que determinó el Tribunal de Disciplina de la ANFP sobre Deportes Melipilla y que les dio la opción de defender la categoría en la promoción ante Deportes Copiapó.

El conjunto siderúrgico comenzó su participación en el Campeonato Nacional con una dura derrota 4-0 ante Curicó Unido en el Maule y debutará como anfitrión este sábado ante Audax Italiano, desde las 18:00 horas.