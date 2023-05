Sorpresa generó la información surgida desde España que habla del interés del Barcelona por dos jugadores chilenos jóvenes para incorporarlos a sus filas. Esto, como una maniobra de los catalanes de reclutar jóvenes sudamericanos que luego se sumen al primer equipo, tal como ha pasado con casos urugayos, argentinos y brasileños.

Lo cierto es que la información no incluía los nombres de los jugadores apuntados, pero si señalaba que son dos los nacionales que tendría el elenco catalán entre ceja y ceja. La información tampoco hablaba de plazos ni de rango de edad, por lo que el panorama es aboslutamente abierto.

Pero, como era de esperar, la situación generó interés y cuatro históricos del fútbol chileno, en conversación con ReGol le hicieron la pega al Barca y le recomendaron cuáles podrían ser los elegidos para que partan a Europa y se sumen a las filas del club catalán.

Jorge Aravena apuntó directamente a Lucas Assadi y Damián Pizarro. "Tienen condiciones de sobra, pero son jugadores diferentes. Que se fijen en nuestros jugadores es importantísimo, sobre todo por la escasez que tenemos. Barcelona se caracteriza por andar viendo por el mundo futbolistas que en algún momento los llevan a la Masía y ahí los preparan", señaló.

Por su parte, Gabriel Mendoza posó sus ojos sobre dos jugadores albos. Vicente Pizarro me parece que tiene todo lo que pide el Barcelona y el otro que me gusta es Damián. Si bien le falta un poquito, allá podría aprender mucho más".

Además, agregó que si es que tuviera que elegir de otros equipos, "me gusta Alexander Aravena y el chico de Unión Española, Bastián Yáñez".

Horacio Rivas, en tanto, estuvo en la misma línea que Aravena. "Yo me llevaría a Lucas Assadi y Damián Pizarro. Me parece que Assadi es un jugador diferente, talentoso. Calza perfecto en la forma de juego del Barcelona, me refiero al buen pie, a que sea un jugador inteligente, colectivo. Tiene mucho por aprender todavía, porque en la U le ha tocado asumir una responsabilidad que le cayó y para la que él respondió perfectamente".

Sobre Pizarro, el histórico de la U destacó que "Damián Pizarro creo que reúne las condiciones del goleador. Si bien ha hecho pocos goles, reúne el potencial físico que tiene y que se le puede explotar más todavía, es mucho más. Perfectamente puede insertarse en el fútbol europeo. El Barcelona necesita un jugador potente en el área, desequilibrante, que sea bueno en los últimos 20 metros, que se pueda asociar con los que vienen más atrás. Pizarro reúne todas las condiciones para ese desafío".

Quien no estuvo de acuerdo fue Jorge Garcés. El Peineta destacó que "hace mucho tiempo atrás en el 2001, vino el Rayo Vallecano a preguntarme por un jugador y yo recomendé a Jorge Valdivia. Creo no haberme equivocado, con la carrera que hizo Jorge, no lo hice".

Por lo mismo, señaló que "hoy, de los que están jugando, ninguno. Estamos lejos. Cuando vemos jugar a Rodrygo, Vinicius o los chicos que tiene el Barcelona de 18 años, es mucha la diferencia. Además, el reclutamiento que hace el Barcelona son con chicos más jóvenes, que le hacen un seguimiento desde los 12 o 13 años".

Hoy es "imposible", señaló. "Son chicos con muchas condiciones, pero estamos lejos. Ellos tienen que ser titulares en sus equipos, jugar una Copa Libertadores, tener roce internacional, participar en la Selección Adulta. No me parecería oportuno para los chicos que partan, especialmente en este momento", cerró.