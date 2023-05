Universidad de Chile vuelve al Campeonato Nacional, donde el miércoles visitará a Coquimbo Unido en un encuentro programado a las 18.00 horas en el estadio Franciso Sánchez Rumoroso.

Para este encuentro, el técnico Mauricio Pellegrino tiene dos importantes bajas, porque no podrá contar con el suspendido Leandro Fernández, además del lesionado Federico Mateos, que estará ausente por varias semanas.

En ese sentido, para asumir un puesto en la zona de volantes, es que los históricos azules debaten por el nombre que podría ser el reemplazante, donde Sandrino Castec, en conversación con Redgol, propone a Darío Osorio.

"La opción del buen fútbol voy con Lucas Assadi, pero creo que, vuelvo a repetir, Osorio es una buena alternativa, aunque es más delantero. Pero la juventud que tiene, puede mostrar fútbol, es la oportunidad que tiene para tener la continuidad que no ha tenido. Osorio y Assadi se conocen, tienen buena relación y creo que lo más positivo para el bien del equipo es que jueguen los dos sin problemas", comentó Castec.

Osorio ya ha regresado a los entrenamientos con sus compañeros tras una lesión, donde ha sido banca en los duelos ante Everton y en los 31 minutos que se alcanzaron a jugar del Clásico Universitario.

"Osorio yo lo veo más arriba, como delantero, pero lo han hecho jugar retrasado y ha cumplido, pero con sacrificio. No es mala idea. Pueden intercambiar, Assadi genera buen fútbol, se puede tirar más atrás, de repente Osorio también se puede tirar más atrás, pero son jóvenes y es lo más rescatable que puede tener la U", enfatiza.

Clásico

Si bien Universidad de Chile sufrió la suspensión del Clásico Universitario, considerando que estaba mostrando una de sus mejores versiones ante Universidad Católica, para Castec no era claro que los azules se fueran a quedar con los tres puntos.

"Los dos equipos no pasaban por un buen momento. Católica en un momento muy malo, no se veía jugando tan mal los últimos dos partidos y la U ganando por lo justo. No podría decir cuál de los dos se le notaba una mejor posibilidad. Pero la pena del fútbol, no poder ver un buen partido por unos que cometen los errores de siempre", finalizó.