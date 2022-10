Hernán "Clavito" Godoy nos regala diez verdades del fútbol chileno, y su balance no es positivo: "Yo creo que estamos mal"

Hace un buen rato que el histórico Hernán Godoy no habla con RedGol, pero con todas las situaciones que han estado sucediendo en el fútbol chileno estas últimas semanas se hace inevitable querer consultarle su opinión a un auténtico emblema de la actividad en nuestro país.

El histórico Clavito levanta el teléfono para recibir el llamado de Paulo Flores, y aprovecha la instancia para dejar salir esas emociones que guarda según lo que puede apreciar semana a semana. Así, nos regala diez verdades del balompié criollo, y tristemente su balance no es para nada positivo.

Y, considerando la contingencia, pega fuerte de entrada. "Estamos equivocados en el fútbol con el tema de las barras bravas, todavía son incivilizados. No como en Europa que asiste gran cantidad de público, en Brasil, en Argentina, y resulta que acá seguimos todavía con los patos malos haciéndose notar con bengalas, bombas de ruido".

Tras eso, el legendario director técnico nacional de 81 años va punto por punto desmenuzando el duro presente que se vive en nuestra larga y angosta faja de tierra, aunque no tiene ningún tipo de problema para advertir de entrada que en cuánto a términos generales "yo creo que estamos mal".

"Aparte, el fútbol nuestro también está bajísimo, yo no comparto con los dirigentes del fútbol chileno el haber aceptado cinco jugadores extranjeros por equipo, escudándose con la pandemia", complementa Hernán Godoy.

Junto con eso, Clavito también hace énfasis en lo que ha sido "la invasión de los representantes de los jugadores, que se han adueñado de las instituciones". Pero también se toma un tiempo para darle con todo a quienes tienen las riendas de los clubes nacionales.

"Los dirigentes lo único que les interesa es el comercio, vender, transferir, no el trabajo de las divisiones inferiores como antes. Entonces, se acabó la generación de Sulantay y va a ser difícil encontrar otra", lanzó con todo.

"Todo el fútbol chileno está mal, es un desastre. Partidos malos, con jugadores mediocres que no dan más de dos o tres pases seguidos y se la pasan al adversario, simulan golpes, se dejan caer, llevan al árbitro al lugar que no corresponde y en vez de ayudarlo lo complican, tienen que estar acudiendo al VAR, el fútbol chileno está muy bajo y nadie lo dice. Incluso, la televisión miente demasiado, hay gente muy comprometida y no dicen la verdad de lo que sucede", apuntó.

Y, Clavito, ¿si algún club lo llama para salvar la situación aceptaría volver al fútbol? "Sí, incluso mi hijo me dijo que yo debería ser asesor técnico y no estar tanto dentro del campo de juego por la edad, pero que esté dando charlas, motivando, incentivando y ayudando a los nuevos director técnicos, porque el técnico no se hace de la noche a la mañana", reveló

¿Pero cómo está para cumplir el rol de técnico como tal? "Yo encuentro que estoy bien. De la cabeza estoy clarito, físicamente de tantas operaciones de tobillo, cadera, uno puede caminar con dificultades pero para eso están los ayudantes, preparador físico, entrenador de arqueros que tienen más vitalidad", explica.

Bueno, si el maestro Tabárez pudo, ¿por qué no el legendario Clavito? "Lógico", responde Hernán Godoy para cerrar.