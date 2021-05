Clavito Godoy cumple 80 años: "De regalo pido que bajen la cuota de extranjeros, tapan a los chicos"

Hablar de Hernán Godoy es referirse a una leyenda del fútbol chileno. El popular Clavito cumple este viernes 80 años, en los que ha vivido un montón de aventuras alrededor de la pelota como futbolista y, sobre todo, como entrenador, gracias a su famosa pizarra.

Una fecha especial que la vivió de manera tranquila a pesar de la pandemia del coronavirus, según le comentó a Redgol. "Lo he pasado muy bien, estuve con mi hijo anoche y luego luego veré a mi otra hija, a mis nietos. Así me la voy pasando", indica.

Como no hay cumpleaños sin regalo, aprovechó de hacer sus solicitudes. "Primero pedí salud, tener dinero, amor y que Dios me proteja", confesó. Claro que se animó a pedir algo para todo el fútbol chileno. "Quiero respeto para los técnicos en Chile y que bajen la cuota de extranjeros. No pueden haber cinco en cancha, tapan a los chicos que vienen de abajo", agregó.

Clavito, que hace tres años dirigió a San Marcos de Arica, se queja por no contar a su edad con posibilidades de trabajar. "Acá nos encuentran viejos, no como al Maestro Tabárez por ejemplo, que lo respetan en Uruguay. Acá los representantes de jugadores saben que yo nos los acepto, no dejo que me armen el equipo, porque eso me gusta hacerlo a mí", indicó el octogenario DT.

Clavito Godoy entrenó a San Marcos de Arica durante el 2018. Foto: Agencia Uno.

Godoy hace poco sacó su libro La Pizarra de Clavito, el que indica "ha sido un éxito total, se han vendido como 200 ejemplares y eso me tiene muy feliz. La gente me demuestra mucho cariño, de distintas edades. Lo mismo pasa en los cursos de entrenadores que he hecho acompañando a Marco Cornez o al Pollo Véliz".

Finalmente, hace un pedido para este fin de semana de elecciones. "A mí no me gusta la política, no voy a ir a votar. Pero espero que a mi regalón Marcelo Zunino no lo saquen de La Florida", finalizó.