Gerardo Pelusso quema todo y hace bolsa a Juanma Lillo, candidato para asumir en La Roja

La partida de Reinaldo Rueda a Colombia dejó un puesto vacante y muchas dudas en la selección chilena de cara a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, por lo que encontrar un nuevo técnico es tarea urgente.

Sebastián Beccacece, José Pekerman, Eduardo Berizzo y Matías Almeyda son sólo algunos de los nombres que han sonado para asumir en La Roja, sin embargo, hasta el momento hay un hombre que asomaría como principal candidato: Juan Manuel Lillo.

El nombre del ayudante de Josep Guardiola en el Manchester City ha sacado ronchas, pero ninguna al nivel del ex entrenador de la U, Gerardo Pelusso, que cual quinceañero tomó sus redes sociales para lanzarle una indirecta a Lillo.

"Atento Conmebol: A Jorge Almirón, campeón del fútbol argentino, finalista de la Copa Libertadores con Lanús, la Real Federación Española no lo autoriza dirigir a Las Palmas. Acá en Sudamérica dirigen españoles que no los conoce nadie", publicó el ex DT azul.