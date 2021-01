Beñat San José se descarta de la Selección Chilena: "Nadie de la ANFP me ha llamado"

La caravana de nombres que han surgido como opción para ser el próximo director técnico de la Selección Chilena incluyó el de Beñat San José, quien en 2018 dio una grata impresión en el país al conducir a la Universidad Católica al que hasta los momentos es su penúltimo título de su historia.

Sin embargo, el actual entrenador del KAS Eupen de la liga de Bélgica afirmó estar lejos de llegar a La Roja. "Entiendo que se me haga la pregunta. Sè que se està comentando mucho ese tema. Muchos periodistas han llamado a mis representantes. Pero voy a repetir lo que ya he dicho: a mi nadie de la ANFP me ha llamado", afirmó el español, según cuenta su compatriota periodista David Liz, radicado en tierras belgas.

San José, quien también tuvo un paso por Deportes Antofagasta, se sintió halagado por el hecho de entrar entre los supuestos candidatos. "Sé que hay muchos rumores pero yo estoy al 100 por ciento concentrado en mi trabajo aquí en Eupen. Dirigir la selección de Chile debe ser algo extraordinario, pero tambien se cómo funcionan los rumores".

El europeo ratificó su compromiso con su actual equipo. "Es verdad que se me acaba el contrato en Eupen en junio 2021 pero no es el buen momento para hablar del futuro, ya que estamos con muchos partidos seguidos. De momento, no me veo yéndome de aquí", puntualizó.

En su primera experiencia como entrenador de un conjunto mayor en el Viejo Continente, Beñat San José ha disputado 22 partidos en los que ha sumado 30 puntos con el KAS Eupen, ubicándose actualmente en la posición 11 de la clasificación en la liga de Bélgica.