TNT Sports y el DT de La Roja: "Juanma Lillo no, hubo contactos con Paco López del Levante"

El festival de nombres de candidatos a nuevo director técnico de la Selección Chilena como sustituto de Reinaldo Rueda se sigue extendiendo y tras varias horas en la que Juan Manuel Lillo, asistente de Josep Guardiola en el Manchester City, fue el que sonó más fuerte pero se presentó otra opción: Paco López.

Se trata de otro entrenador español, actualmente en el Levante de La Liga, y la información la dio a conocer el periodista Daniel Arrieta en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. "Hubo contactos y hasta se entrevistaron con Paco López, es parte de estas alternativas que se están buscando. Hoy en Europa no está fácil buscar un entrenador aunque hay unos que le seduce", expresó.

También se refirió a otros candidatos que han sonado. "Juande Ramos le seduce pero no ha habido acercamientos, lo propio con alternativas con Unai Emery que no han existido contactos, Juanma Lillo y Beñat San José no son prioridad", afirmó el reportero sobre las posibilidades de La Roja.

Daniel Arrieta y las opciones para la banca de @LaRoja:



Es por eso que Arrieta apunta a nombres más cercanos al fútbol sudamericano. "Hernán Crespo y también el propio Matías Almeyda yo diría que todavía están en la órbitra de la Selección Chilena aunque por un momento lo niegan pero son alternativas. Se acercan más este lado del continente", puntualizó.

Paco López está en Levante desde marzo de 2018 en una situación complicada y rápidamente hizo efecto al asegurar la permanencia en Primera División. Actualmente se encuentran en la posición 10 de la tabla.