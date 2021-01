Entrenador vivaracho del Levante se hace un hoyo en la cabeza en medio de un partido de La Liga

Levante visitó al Cádiz en el Estadio Ramón de Carranza por la jornada 19 de La Liga de España, y aunque el partido fue intenso, todas las luces post partido estuvieron sobre Paco López, estratega de los Granotas, que protagonizó un divertido incidente.

El partido terminó empatado 2-2, con goles de Alberto Perea y Juan Cala para los locales, y doblete de Roger Martí para la visita. Y aunque el resultado no dejó conforme a nadie, el DT de las ranas sacó algunas risas con su anecdótico accidente.

En la segunda mitad del partido las cámaras de televisión dejaron ver una mancha extraña sobre la calva de Paco López, y no fue sino hasta el final del encuentro cuando el propio entrenador aclaró su infotunio con gran humor:

"Mira, por no tener pelo el tortazo que me he dado en el banquillo. Ha sido al agacharme. No es que soy también muy alto", relató.

Afortunadamente el golpe fue menor y las consecuencias sólo superficiales, por lo que el pelado estratega está con buena salud y el golpe quedó sólo como anécdota.

López se abrió una herida en la calva tras darse un golpe en el banquillo.

Lo que claramente sí le dolió a Paco López fue el resultado del partido, que dejó a su equipo con 22 puntos en el puesto 11 de La Liga, una unidad por debajo del Betis de Manuel Pellegrini.

"No me voy contento, es un punto pero quiero ganar, aunque es complicado. Este es un campo difícil y ante un equipo al que no es fácil crearle ocasiones", cerró el DT.