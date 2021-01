Juanma Lillo ya fue sucesor de Reinaldo Rueda: los números que dejó en sus seis meses por Atlético Nacional

Reinaldo Rueda dijo adiós a la selección chilena después de tres años y firmó como el nuevo técnico de Colombia. El caleño puso fin así a su ciclo al mando de la Roja, dejándole a la ANFP la tarea de buscar a su reemplazante.

Francis Cagigao, el director nacional, aterrizó en nuestro país para liderar la búsqueda del nuevo estratega del elenco nacional y ya hay un nombre que comienza a tomar fuerza. Juan Manuel Lillo, ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City, es el hombre que corre con ventaja para liderar al equipo.

Una situación muy particular, no solo porque el entrenador español no ha tenido un buen pasar a nivel de clubes, sino también porque sería la segunda vez que le toca reemplazar a Rueda. Esto, porque ya lo hizo en el año 2017 en Atlético Nacional.

Juanma Lillo ya reemplazó una vez a Reinaldo Rueda como entrenador. Eso sí, no le fue bien. Foto: Getty Images

Cuando Triple R se fue a Flamengo luego de transformarse en el DT más ganador en la historia del club verde (seis títulos), la directiva optó por Lillo para tomar su lugar. Y si bien en los números fue algo prometedor, a la hora de los resultados estuvo muy lejos del éxito con el que venían los cafetaleros.

Los números que dejó Lillo reemplazando a Rueda

El 21 de junio de 2017 Rueda puso punto final a su vínculo con Atlético Nacional. El mismo día, la directiva anunció a Lillo como su reemplazante. Desde entonces, tuvo que tomar el desafío del Torneo de Finalización y la Copa Colombia.

En el primero, el español pudo dar la pelea por el título hasta el final. Sin embargo, quedó a un punto del líder Junior (39 contra 38), instalándose así en los play-off. Ahí, logró avanzar hasta cuartos de final, donde se enfrentó a Deportes Tolima.

En paralelo, Atlético Nacional disputaba la Copa Colombia. Y si bien pudo instalarse en cuartos de final, el 30 de agosto selló su eliminación tras caer por un global de 4-3, sumando así su primer revés y dejando un 41.67% de rendimiento.

Con el antecedente anterior, a Lillo no le quedó otra que jugarse todo en el torneo. Pero el 2 de diciembre quedó fuera tras empatar 2-2 y caer en penales por 1-3, con un 62,12% (13 triunfos, 2 empates y 7 derrotas) de rendimiento y poniendo punto final a su aventura de solo seis meses. El día 5 de dicho mes tomó la decisión de renunciar, sumando un nuevo fracaso en su carrera.

El técnico español ahora podría volver a ser el reemplazante de Rueda, aunque a nivel de selecciones. Este desafío nunca lo ha tenido como entrenador, por lo que sería una apuesta por parte de la ANFP. Su nombre ya está en la mesa y solo queda que se tome la decisión.