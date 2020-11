Gerardo Pelusso: "Ojalá que no me llame la U para no tener que darle una negativa a gente que aprecio y quiero tanto"

Universidad de Chile busca frenéticamente un técnico a 11 días de su partido contra Santiago Wanderers que marca el inicio de la segunda rueda del Torneo Nacional para los azules.

La danza de candidatos es larga, desde José Luis Sierra hasta Rafael Dudamel pasando por Héctor Cúper y otros. Sin embargo, un nombre siempre presente en los azules, es el de Gerardo Pelusso, el que logró meter a la U en las semifinales de la Copa Libertadores 2010.

Tomamos contacto con el uruguayo y le preguntamos derechamente si dejaría el retiro por ponerse otra vez el buzo del cuadro estudiantil, ante lo cual muy enfáticamente nos contesta que "no, ya yo me retiré de la dirección técnica".

Agregando que "ya está, listo. Así de simple, he tenido ofertas y charlas, y en este caso ni charla, pero ojalá que no me llamen para no tener que darle una negativa a gente que aprecio y quiero tanto. Yo ya tomé la decisión de dejar de ser técnico y punto, no hay vuelta con eso".

Pelusso se sorprende además con la noticia de que la U aún no encuentra técnico y el mismo nos responde "¿no salió en las noticias que Lasarte estaba contratado?".

Para el final el uruguayo se despide. "Les agradezco el llamado y que me tomen en cuenta, pero es una decisión tomada, estoy dedicado a la docencia", cerró.