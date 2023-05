El ex volante hizo una comparación de los resultados de estas Elecciones 2023 con las del Plebiscito 2020. “Se votó por la lista que no quiere una nueva Constitución”, publicó en su Twitter.

La jornada de este domingo 7 de mayo dejó al Partido Republicano como el gran ganador de las Elecciones 2023 para definir a los integrantes del Consejo Constitucional, quienes continuarán el camino iniciado por el panel de expertos para dar con una nueva carta magna en nuestro país.

El resultado cambia rotundamente el panorama de Chile, ya que si se compara con la votación de los integrantes de la Convención Constituyente del 2021 y del Plebiscito del 2020, evidentemente que hubo un cambio de color político en los ciudadanos a la hora de emitir el sufragio.

Uno que comentó esta situación fue Braulio Leal, ex volante formado en Colo Colo y que disputó sus últimos años de carrera en Magallanes, quien usó su Twitter personal para lanzar una reflexión por los resultados vistos este domingo.

“Qué país extraño que somos. Pasamos de un 80% de los votos que quería una nueva Constitución, a un muy alto % que votó por la lista que no quiere una nueva Constitución (Lista C del Partido Republicano). Extraño por usar un eufemismo”, señaló el ex mediocampista en la red social del pajarito azul.

Cabe recordar que Braulio leal hace algunos meses se mostró completamente a favor de aprobar el texto redactado por la convención constituyente, publicando en su Twitter “¡Estado social democrático de derechos! Por eso #AprueboFeliz #Apruebosinmiedo” y “¿Rechazar para reformar? Cómo dice el gran Carlos Gajardo, 'somos tontos hasta las 12”.

Además, en charla con RedGol en la previa de las elecciones presidenciales del 2021, afirmó que “no puedo creer que hoy día esté liderando las encuestas un tipo como José Antonio Kast. Me parece que es un tipo que le hace un daño terrible a la democracia”.