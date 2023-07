El abogado y exrostro televisivo, Daniel Stingo, se refirió al difícil momento económico y personal que atraviesa tras haber sido parte de la fallida Convención Constitucional que se rechazó en septiembre del 2022, señalando que, si bien ganó experiencia, individualmente ha perdido por todos lados.

Stingo revela difícil momento luego de ser convencional constituyente

En conversación con la revista “Sábado” de El Mercurio, uno de los rostros más visibles del Apruebo indicó que “Cuando terminó esto no tenía trabajo, no tenía nada”.

Indicando que, si bien considera que en términos personales ganó experiencia, “en términos muy individualistas (…) he perdido, no más” agregando que “Gracias a Dios no familiarmente, pero el resto sí, por todos lados. Esto fue como inmolarse solo, ¿podís decir que de huev*n? Sí, podría ser”.

El abogado indicó que antes de su experiencia como convencional tenía buenos trabajos en la televisión y en su estudio, no obstante, una vez finalizada la convención no tenía trabajo , lo que le ha traído problemas en el aspecto financiero, lo que incluso lo ha obligado a recibir ayuda económica de su padre.

“A mí nunca me ha ido mal cuando he ejercido, digamos. Pero cuando terminó esto (la Convención) no tenía trabajo, no tenía nada. Me tuvo que apoyar él (su papá), que ya es un hombre mayor, para salir de esta cuestión los primeros meses en que no tenía para pagar lo básico”.