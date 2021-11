El futbolista no siempre está dispuesto a dar a conocer su pensamiento político y social. Pero hay algunos que saben ser ciudadanos con botines y desde la cancha, quieren aportar a la lectura de una sociedad que vive tiempos de cambio.

Es el caso de Braulio Leal, quien anunció esta semana su retiro del fútbol pero no de la coyuntura que vive Chile. El ex Colo Colo, Unión Española, O'Higins y Audax reveló sus convicciones a bordo de La Redgoleta, en la antesala de las Elecciones 2021.

- ¿Cambió su mentalidad con el estallido y la pandemia?

"El estallido me cambió un poco, pero yo tenía claro que Chile era un espejismo, que había mucha rabia contenida, un país con muchas desigualdades. Me toca vivirlo día a día porque vengo de un nivel socioeconómico bajo, y hasta hoy mis familiares tienen que sacarse la mugre trabajando para poder sostener a los suyos. No ha cambiado nada. No tienen beneficios, reciben con sueldos que no se condicen con lo caro que está el país, los arriendos, ir al supermercado. Vivimos con sueldos a la chilena, pero con precios de Londres".

- ¿Cuáles son sus expectativas para el futuro?

"Hay muchas cuestiones que hay que modificar, espero que la Convención Constitucional funcione y a través de eso se puedan generar ciertos cambios que hoy no se pueden hacer y que beneficien a la gente más humilde, la gente trabajadora. Hace mucho tiempo que hay sufrimiento y esfuerzo adicional que no tienen ninguna recompensa".

- ¿Cuál debe ser la prioridad?

"Lo primero es preocuparse de las pensiones de la gente mayor, que ya no tiene la posibilidad de desenvolverse laboralmente y necesita una sustento pensión decente para poder vivir, no sobrevivir".

"Y después soy un convencido de que este país necesita una mejor educación. Con mejor educación, para mí, se mejora todo lo demás. El estallido social viene por ahí, porque nace de una generación que tuvo la posibilidad de educarse mejor y de cuestionar el modelo, lo que se está haciendo mal y que no sigue fila habitual que seguíamos todos y la gente mayor".

"Hay que partir por tener una mejor educación, de calidad para todos. Después se pueden ir resolviendo otras cosas, pero como está el país, con la delincuencia y un montón de males, creo que la única forma de salir de ahí es con educación. Y sobre todo para los chicos que tienen menos posibilidades en las poblaciones".

Un llamado a votar



Braulio Leal cree que las elecciones del próximo domingo son especialmente importantes. Por eso hace un llamado enfático a todos los chilenos. "Hay que ir a votar. Más que un derecho, es una obligación", puntualiza el ahora ex mediocampista.

"No sé en qué momento se pusieron de acuerdo, pero seguramente a un sector político le ha servido mucho el voto voluntario, por la falta de educación cívica. Hay mucha gente que se resta. Yo soy un convencido de que no da lo mismo quien gobierne. Y obviamente nos encontramos en un momento clave, con el cambio de constitución... hay que ir a votar", explica el hombre que terminó su carrera en Magallanes.

A los 39 años, Leal no tiene pelos en la lengua. "Yo lo digo de verdad y sin ningún problema: no puedo creer que hoy día esté liderando las encuestas un tipo como José Antonio Kast. Me parece que es un tipo que le hace un daño terrible a la democracia. Y no entiendo. Bueno, las encuestas en realidad son bien falseadas. Bien poco le han apuntado en el último tiempo, pero sí marcan tendencias en la gente para el voto posible", sentencia.

"Entonces creo que es inmensamente necesario participar de la democracia e ir a votar. Yo tengo claro mi candidato, jamás voy a votar por alguien de derecha, lo tengo clarísimo.

Espero que la gente se sume y pueda participar de un hito tan importante como este, porque el próximo presidente va a gobernar con la nueva constitución", concluye el ex Cacique.