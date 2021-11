El jugador nacional decidió poner fin a 22 años de carrera profesional, donde todo comenzó en Colo Colo y terminó en Magallanes: "Fui muy feliz jugando fútbol y eso es lo que más me importa", detalló.

Con el final de temporada en Primera B son varios los jugadores que están tomando determinaciones con sus carreras. Uno que tomó la más importante fue Braulio Leal, quien a los 39 años decidió dejar el fútbol con la camiseta de Magallanes.

Fue en sus redes sociales donde escribió una emotiva carta de despedida, donde aprovechó de contar su historia y agradecer a la gente que lo acompañó en este largo andar.

"Hoy después de 22 años como futbolista profesional pongo fin a mi carrera. El sueño comenzó en el año 2000 en Colo Colo, club de mis amores y termina hoy en el viejo y querido Magallanes", comienza contando.

Eso sí, el agradecimiento especial fue para sus padres, quienes lo acompañaron en sus primeros pasos en el fútbol y a su esposa y sus hijos, quienes fueron su pilar fundamental en su carrera.

"Quiero agradecer a mis padres (Flor y Braulio) que me acompañaron incondicionalmente desde los 8 años, sin ustedes no hubiese podido cumplir mi sueño. A mi hermano Roberto, gracias por tu compañía y apoyo. A mi esposa Verónica, compañera de vida, gracias por tu compañía por tu apoyo en todas las decisiones tomadas y por ser mi fortaleza en los momentos duros. A mis hijos (Seba y Sofi) porque con su mirada inocente me dieron fuerzas en los momentos malos", detalla.

El agradecimiento también fue para sus compañeros de profesión, entrenadores, utileros, cuerpo médicos, administración, guardias de los equipos que defendió su camiseta: Audax Italiano, Unión Española, Everton, O'Higgins, San Luis, Iquique, Vitoria, Magallanes y con dedicatoria especial a Colo Colo, su casa.

"El fútbol se termina para mi desde dentro de la cancha, seguro seguiré ligado a mi pasión, espero sea desde un costado como entrenador. Fui muy feliz jugando fútbol y eso es lo que más me importa", finaliza.