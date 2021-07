Braulio Leal: "Claudio Bravo tiene que volver a Colo Colo ahora, cuando se acabe su contrato en Betis"

Braulio Leal quiere llevarse un buen recuerdo de su última baile. El mediocampista de 39 años conversó con La Redgoleta y reconoció que 2021 será probablemente el último año de su carrera de futbolista profesional. Y después vendrá la experiencia de ser entrenador.

"Trato de tener ese ascendente sobre el grupo y por mi edad, ayudar a que los más jóvenes den el saltito hacia adelante para consolidarse como futbolistas y crezcan en sus carreras. Lo más probable es que a fin de año me retire", explica el jugador de Magallanes.

Las cosas no son sencillas en Primera B. La irregularidad de varios equipos, la cerrada lucha por los puestos de privilegio y el objetivo de La Academia por alcanzar la liguilla de ascenso mantienen la tensión competitiva de Leal.

"A principios de año me propuse disfrutar lo más posible. A veces me cuesta, porque soy muy pasional en esto y cuando se es muy pasional se pasan rabias y frustraciones. Pero estoy tratando de disfrutar cada entrenamiento y cada partido que me toca jugar", reflexiona.

Pero Colo Colo siempre está en su pensamiento. Como hincha del Cacique y baluarte de la recordada época de la quiebra del club, hace el balance de la actualidad y está convencido de que el equipo puede apostar a lo más alto.

"Colo Colo tiene un equipo sumamente competitivo. Generalmente termina superando al rival e irá mejorando con el tiempo. Llegarán refuerzos que lo harán más competitivo y como hincha creo que tiene más posibilidades de ganar el campeonato", asegura Leal.

Braulio Leal ganó dos campeonatos en su paso por Colo Colo, entre ellos, el legendario título en la quiebra. Foto: Getty Images

El regreso de Bravo y Vidal a Colo Colo



Como buen hincha de Colo Colo, Braulio Leal está pendiente de uno de los anhelos que más resuenan en Macul: el regreso de los grandes canteranos del pasado que brillaron en la Generación Dorada de la selección chilena, Claudio Bravo y Arturo Vidal.

"A todos los hinchas de Colo Colo nos gustaría que vuelvan Bravo, Vidal y todos los referentes que alguna vez pasaron por Colo Colo. Seguramente se dará en algún momento", sentencia el jugador que fuera campeón dos veces en el Cacique y una en O'Higgins.

Claudio Bravo y Braulio Leal compartieron más de una década en Colo Colo

Sobre Bravo, Leal sabe mucho. Fue su compañero desde cadetes e incluso en la selección preolímpica de Juvenal Olmos en 2004, donde también estaban Rodrigo Millar, Jorge Valdivia y Humberto Suazo. ¿Es momento de que vuelva Bravo?

"No lo sé, es una decisión que no es tan fácil y se lo he escuchado decir a él. Si vuelve es para jugar, no para ser reserva de. Y Colo Colo está formando un arquero como Cortés, que no es tan joven y lleva una buena cantidad de partidos. Es una decisión medio ambigua, que vuelvan los referentes o formar jugadores jóvenes", reflexiona.

De todas formas, Leal cree que hay plazos y ciclos. "Yo creo que Claudio Bravo debiera volver ahora. Cuando se acabe su contrato con el Betis debiera ser su vuelta a Colo Colo, porque merece retirarse en Colo Colo y ojalá así se dé. Pero es una decisión que tiene que tomar él y el club", explica el volante que jugó siete partidos por la selección.

Para Vidal hay más margen. "Tiene para jugar un par de años más en Europa todavía. Es un tipo que físicamente es distinto a lo normal porque tiene una capacidad física diferente, que cuando está al 100 por ciento puede competir todavía en las mejores ligas", explica.

Finalmente, Leal se anticipa a quienes digan que este Colo Colo reforzado podría pelear la Copa Libertadores. "Ni eso te asegura que vayas a competir de la mejor manera. Lo fundamental, primero es consolidar equipos, tener buenos funcionamientos colectivos, más que individualidades. Cuando el funcionamiento colectivo es bueno, la individualidad marca diferencias", completa el mediocampista.