Una dura situación vive el, todavía, jugador de Huachipato, Bastián Roco. El zaguero, que fue parte de varias convocatorias para la Selección Sub 20, pese a que finalmente no fue al Sudamericano de enero pasado, está marginado del equipo y para peor sufrió una torpe lesión por jugar pádel.

Esto, producto de la polémica con su club cantera en relación a una renovación de contrato. Una extensión que ha sido polémica y que a día de hoy mantiene muy separada a la directiva del club y al joven jugador.

El hijo de Sebastián Roco jugó por última vez un partido el 20 de noviembre pasado, en un partido contra Brasil por la Sub 20. Y con los acereros, el 5 del mismo mes jugó 50 minutos en la derrota por 5-0 ante Palestino en el Campeonato Nacional. A partir de ahí, solo dos suplencias para uno de los que estaba llamado a ser uno de los "exportables" de Huachipato para el futuro.

Pero al menos ahora, el jugador que es baja por fráctura hasta nuevo aviso debido al pádel, sufrió una buena noticia. Y es que la Dirección del Trabajo estuvo de acuerdo con los reclamos presentados por el propio jugador y también del Sifup, en contra de Huachipato, por presiones indebidas para renovar el contrato.

Es por eso que sancionó con 50 UTM a la institución producto de estas reclamaciones. Es decir, unos dos millones y medio de pesos.

De acuerdo con el relato del propio Roco, "el presidente se me acerca y me dice que la intención es renovarme, pero al ver que no renové, me apartó y ya llevo un mes y medio entrenando aparte. El entrenador Gustavo Álvarez me dijo que era una decisión de las personas que manejan el club".