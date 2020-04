Diego Sánchez sin censura: "¿Palomeque? No, Harold Cummings saca aplausos. El moreno es como el del WhatsApp"

El arquero de Unión Española, Diego Sánchez, dialogó con RedGol en una extensa y distendida conversación a través del Live de Instagram. El Mono contestó de todo mostrando su alter ego serio y el más lúdico.

“¿Ídolo? Es una palabra muy grande. Un ídolo de Unión es el Coto Sierra. Fue campeón como jugador y técnico; es identificado con la institución y descendiente de españoles. Quiero ser respetuoso, no sé si me alcance, quizás por los años puedo llegar a ser reconocido en la historia del club. No sé todavía. Creo que referente para los arquero de las inferiores, pero me falta”, dijo el Mono Sánchez.

Por otro lado rompió con el mito de Ezequiel Palomeque, el defensor colombiano que vistió la camiseta de los rojos en 2019 y fue apodado “El Erótico de Independencia”.

“No, Palomeque no venía bien equipado… Harold (Cummings) saca aplausos, nosotros le hacemos la ola en el camarín. Se equivocaron de moreno. El panameño que tenemos ahora es el del WhatsApp...”, sostuvo.

Agregó que “no alcancé a compartir con Giovanny Espinoza, La Sombra, pero me dijeron que tenía una Coca Cola de tres litros. Era un trípode”.

Dejando atrás el doble sentido, tuvo palabras para la familia Galdames, aprovechando de recordar las bromas que le hacía a Pablo, actualmente en Vélez Sarsfield.

“Pablito tiene una voz de mierda chillona. Son pesados los cabros de mierda. Hacía la arenga y no motivada nada, parecía una chicharra (ríe). Thomas y Benjamín, son peores. Benja es un cabro chico que me tiene chato… y ahora es compañero mío… son muy patudos, pero alegres. Los Galdames son una linda familia”, sentenció.