Desclasifican tremenda pelea a combos de Coto Sierra con ex jugador de Unión Española: “Era amo y señor del club”

El retirado centrocampista o lateral derecho José Gastón Salcedo, quien tuvo pasos por Cobreloa, Deportes Iberia, Unión Española, entre otros equipos desclasificó una tremenda pelea a combos que tuvo con José Luis Sierra, cuando compartieron camarín en el equipo hispano, y señaló que esa situación insidió en su partida del club.

En conversación con el portal Octava Pasión, confesó que cuando el equipo de Independencia perdió por 4-0, el Coto Sierra la agarró con los juveniles del plantel reprendiéndolos en duros términos.

“José Luis la agarró con los más jóvenes, les echaba la culpa a ellos, y yo me metí de tonto a la pelea. Los estaba tratando de mala manera y yo le dije ‘cuando ganamos todos éramos los mejores, y ahora que perdimos no teníamos que cargarla contra los más chicos’, y ahí se me vino con todo”, partió señalando Salcedo.

“Nos dijimos de todo y terminamos agarrándonos a combos, terminamos peleando mal. Y yo sentí que nos dejaron pegarnos un rato antes de separarnos”, añadió el retirado Salcedo.

Pero eso no fue todo, porque tras ese incidente confesó que su periplo en el equipo de Independencia se empezó a finiquitar. “José Luis era amo y señor entonces, y me decían después que ‘si yo no me iba, igual me terminarían echando del equipo’”, sentenció.