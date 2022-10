Mariano Soso, entrenador de O'Higgins, aseguró que no tiene pensado hacerle el reconocimineto al Colo Colo junto a su plantel en el Monumental, aunque en los próximos días analizará la situación para ver si se concreta ese homenaje.

DT de O'Higgins pone en duda el pasillo de campeones a Colo Colo: "Es simbólico, pero no determinante"

Colo Colo salió campeón el domingo pasado ante Coquimbo Unido y este fin de semana celebrará esa estrella, cuando enfrente a O'Higgins en el estadio Monumental. Una ocasión donde se puede dar un pasillo de campeones de parte de los celestes, para felicitar al rival por el logro obtenido en una gran muestra de deportividad y Fair Play.

Un hecho que el técnico de los rancagüinos, Mariano Soso, no está tan convencido de llevar a cabo. "Mire la pregunta que me hace. Estoy comprometido y sumergido en lo que es el proyecto de partido, un juego significativo. Contemplo eso", comentó sobre la pregunta al respecto.

Luego manifestó que "tengo relación con el cuerpo técnico argentino (de Colo Colo) y seguramente es algo que podrá ser conversado interna mente. Es algo simbólico, pero no determinante, a lo que le daremos tratamiento".

Soso comentó sobre el pasillo que "no creo que ahí esté centrado el reconocimiento con el equipo que mostró ser el mejor del torneo. Intercambiaremos opiniones y en función de las mismas veremos qué decisión tomar. No he tenido en mis días presentes esa idea".

Señaló además que "el reconocimiento no se encuentra en un pasillo únicamente. Eso tiene que ver con lo público sí se quiere. Pero la atención nuestra está puesta en lo que tenemos que hacer, en nuestro deseo profundo de que nuestro equipo se imponga en esa cancha".

Sobre el duelo ante el Cacique, comentó que "nos encontraremos con un estadio con presencia masiva por lo que vive el oponente. Debemos poner atención en nuestros propios objetivos, independiente del marco en que se juegue. Tenemos que protagonizar nuestro juego en ese estadio y dar muestra de carácter para lograr el objetivo".

Expresó finalmente que "nos moviliza reafirmar lo que venimos realizando. La idea la hemos profundizando y queremos defender esa idea, con el objetivo claro de concretar algo que el club no alcanza hace seis temporadas (copa internacional). Abrazo la ambición del equipo de ir por más y esta es la oportunidad de tomarla".