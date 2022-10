Una costumbre arraigada en el fútbol europeo es el "pasillo a los campeones", una ceremonia que comenzó de manera improvisada y hoy es señal de respeto y deportividad. Se trata de un recibimiento que prepara el rival de un equipo que se ha consagrado campeón al momento de salir a la cancha en sus partidos posteriores.

Con dos filas de jugadores y un cerrado aplauso, el equipo contrario recibe al flamante monarca al pisar el césped en calidad de campeones, una escena que se enmarca en los términos del Fair Play y que O'Higgins tendrá ocasión de protagonizar este domingo, cuando visite a Colo Colo en el estadio Monumental desde las 17:30 horas.

¿Qué dicen los jugadores del conjunto rancagüino? En diálogo con Redgol, Brian Torrealba se reconoce a favor de esta sana práctica. "La verdad es que eso no cambiaría nada para nosotros, y es una costumbre bonita. En Europa se hace siempre. No nos han dicho nada sobre si se puede hacer o no; pero si se hace, me imagino que sería bueno", reflexiona.

En ese sentido, el lateral diestro del Capo de Provincia sólo tiene elogios para los colocolinos. "Se lo merecen, fueron justos campeones así que está bueno. Además, es una señal de Fair Play, con todo lo que está pasando de la violencia, las barras, los partidos suspendidos y todo; está bueno mostrar la amistad en la cancha", puntualiza.

Torrealba: "Vamos a ir a ganar al Monumental"



De todas formas, Brian Torrealba no pierde la vista en los propios objetivos de O'Higgins. "Siempre el objetivo principal fue meternos en una copa, estábamos peleando por eso; así que ahora que estamos a un paso, todo el equipo está súper contento. Ahora ultimo hemos tenido una seguidilla de buenos partidos, así que nos sentimos bien", celebra el defensor.

El Capo de Provincia está quinto en la tabla con 41 puntos. Si le gana a Colo Colo y se combinan los resultados de Audax Italiano, Palestino, Everton y Cobresal, los rancagüinos asegurarán el boleto a la Copa Sudamericana. "Vamos a tener que ir a ganar al Monumental. Ganando prácticamente abrochamos el cupo", dice Torrealba, calculadora en mano.

El ex seleccionado juvenil cree que la visita a Macul también puede tener características de vitrina para su futuro: "La verdad es que estoy bien en O'Higgins, pero quiero ver posibilidades. He estado hablando de la opción de salir con mis representantes (AIM) y claro que me gustaría estar en Santiago".

Por ilusión, no se queda. "Ahí vamos a ver. Terminamos en dos semanas y lo empezaremos a analizar", completa el rancagüino.