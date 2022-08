Curicó se baja de la pelea por el título: "Colo Colo nos lleva muchos puntos, no vamos a confundir a la gente"

Colo Colo marcha sólido en la punta del Campeonato Nacional. Le lleva nueve puntos de ventaja a sus escoltas Ñublense y Curicó Unido, a falta de ocho partidos por disputarse. Y los torteros no parecen estar enfocados en pillar al elenco de Gustavo Quinteros.

Así lo dejó en claro el defensa central Matías Cahais, quien en vez de mirar hacia las nubes prefiere centrarse en la lucha que habrá para terminar en segundo lugar y así asegurar el cupo directo a la Copa Libertadores del 2023.

"Colo Colo nos lleva muchos puntos, sabemos del buen momento de ellos. En Curicó el objetivo es entrar a copas internacionales", comenzó señalando en DirecTV el zaguero argentino, pieza clave en el buen rendimiento del elenco de Damián Muñoz.

Además prefiere no venderle ilusiones a los fanáticos. "No vamos a confundir a la gente diciendo que pelearemos el título. Vivimos un gran presente, pero no hemos conseguido nada", agregó Cahais.

Sobre el trabajo realizado por Muñoz, asegura que es clave para el buen rendimiento exhibido por el Curi. "Damián Muñoz nos enseña que las cosas son más simples de lo que parecen. Busca mucha tranquilidad, equilibrio y es una de sus grandes virtudes".

Ahora el elenco albirrojo se concentra en lo que será la Copa Chile, donde enfrentará esta semana a Antofagasta en los octavos de final. La ida será el miércoles en el estadio Calvo y Bascuñán, mientras que la vuelta se jugará en La Granja el domingo.

Luego de eso tendrá un partido bravo en el regreso del torneo chileno, donde jugará contra Palestino en La Cisterna, uno de los rivales directos en esa pelea por el ansiado segundo puesto que lleva directo a la Libertadores.