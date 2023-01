Deportes Copiapó aún no pone a la venta los tickets para el partido del domingo ante Colo Colo, debido a que el Cacique no manda la base de datos con los RUT de sus hinchas. La autoridad autorizó más de 7 mil espectadores en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Complejo ha sido el tema de las entradas para el duelo en que Copiapó enfrentará a Colo Colo, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla de la ciudad nortina. Primero por el valor de las galerías que era absurdo (20 mil pesos), y aunque se bajaron aún no salen a la venta.

Desde el León de Atacama aseguraron que la responsabilidad de que aún la gente no pueda adquirir sus tickets es de Colo Colo. Esto debido a que se debe asegurar la presencia de hinchas locales, por lo que los RUT de la base de datos que tiene el Cacique quedan bloqueados.

El asunto es que desde las oficinas de Blanco y Negro la información no ha sido entregada a Copiapó. "La reunión que tuvimos hoy el conjunto con la Delegación Presidencial Regional de Atacama, Estadio Seguro y la ticketera, no se puede iniciar la venta de entradas debido a que Colo Colo no ha enviado la base de datos para identificar a sus hinchas y ante eso, no se puede emitir ninguna entrada", indican.

De esta manera los fanáticos deberán tener paciencia por algunas horas más. "Esperamos recibir esta información lo antes posible desde Colo Colo para iniciar la venta de entradas para el encuentro del día domingo", agregan.

Para el encuentro se autorizaron 7.350 personas, que están deseosas de adquirir una entrada para ver a Deportes Copiapó debutar en Primera División. Anteriormente jugaron en esa ciudad con el nombre de Regional Atacama, elenco que desapareció en la década de los 90.

Jueves y viernes podrá comprar público general, horarios que serán informados a través de las redes sociales del club para canalizar la información. Aún no se establece si se venderá algún ticket a los hinchas de Colo Colo.

En primera instancia se venderá tickets solamente para los abonados, mientras que se espera que jueves y viernes se pueda realizar la operación para el público general en la sede del club. El encuentro se disputará el domingo a las 18.30 horas.