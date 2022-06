El fútbol chileno vive desde el jueves 16 de junio recién pasado el arranque de la tercera fase de la Copa Chile 2022, y en la jornada de este sábado 18 todas las miradas se las robaron Universidad Católica y Colo Colo. Los Cruzados visitaron a Unión San Felipe y se llevaron un sólido triunfo por 3-1, mientras que el Cacique recibió a Temuco e igualaron 0-0. Sin embargo, otros equipos también vieron acción.

La jornada sabatina la abrieron Magallanes y Everton en el Estadio Municipal de San Bernardo, donde un gol de Juan Cuevas en el minuto 18 para los Ruleteros y otro de Yorman Zapata en el 55’ para el Manojito de Claveles decretaron que todo terminó 1-1.

Tras eso, el Estadio El Cobre de El Salvador fue testigo de la victoria por 2-1 de Cobresal sobre Barnechea. Mauro González (29’) y Juan Carlos Gaete (60’) marcaron para el local, mientras que el descuento de la visita llegó gracias a Kennet Lara en el minuto 42.

Inmediatamente después, Santiago Morning recibió a Unión La Calera en el Estadio Municipal de La Pintana pero no pudo aprovechar su localía para llevarse el triunfo y sucumbió ante el cuadro Cementero.

Así, un doblete de Williams Alarcón (28’ y 53’) le dio la victoria a los Cementeros por 2-1, donde fue Leandro Barrera de penal (82’) quien puso el descuento para los locales.

Ñublense recibió a Independiente Cauquenes en el Estadio Nelson Oyarzún y en el papel parecía un partido sencillo para los de Jaime García. Sin embargo, en el fútbol nada está dicho y Alejandro Arce anotó dos veces (11’ y 52’) para la sorpresa del cuadro visitante que ganó 2-1. El descuento de los Diablos Rojos fue obra de Felipe Reynero en el minuto 54.

El Estadio Ester Roa Rebolledo presenció el cruce entre Universidad de Concepción y Deportes La Serena. Los Papayeros arrancaron ganando con un auténtico golazo de Humberto Suazo, pero lo cierto es que el Campanil tuvo suerte para ganar 4-3. Gustavo Guerreño (24’ y 37’), Eric Godoy (41’) y un autogol de Gustavo Fuentealba (73’) marcaron el triunfo pequista, mientras que Suazo (17’), Ariel Cáceres (49’) y Richard Paredes (61’) para Serena.

Finalmente, en el Estadio Bicentenario de Chinquihue se enfrentaron Deportes Puerto Montt con Huachipato. Harold Antiñirre (10’) y Miguel Orellana (20’) marcaron para los Delfines y para los Acereros hicieron lo propio Benjamín Gazzolo (28’) y Cris Martínez (90+1’).

Para cerrar, hay que destacar que la jornada de este domingo 19 de junio traerá otros interesantes partidos. Deportes Limache vs Deportes Antofagasta (12:00 horas), Cobreloa vs Palestino (12:30 horas), Melipilla vs Coquimbo Unido (12:30 horas), General Velásquez vs Universidad de Chile (15:30 horas), Fernández Vial vs O’Higgins (18:00 horas) y cierran Unión Española vs Provincial Ovalle (18:00 horas).