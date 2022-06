Colo Colo igualó con Deportes Temuco en un partido caliente. Gustavo Quinteros retó a Maximiliano Falcón y los tuvieron que separar para que no pasara a mayores.

Colo Colo sigue sin saber de triunfos y este sábado tuvo un amargo debut en la Copa Chile 2022. El Cacique no logró sacar ventajas en el estadio Monumental y selló un empate sin goles ante Deportes Temuco que tuvo de todo, incluido un caliente cruce entre Gustavo Quinteros y Maximiliano Falcón.

Los albos no tuvieron una gran presentación y, pese a destacadas individualidades, no lograron ser ese equipo arrollador del inicio de la temporada. Esto gatilló en que la desesperación se hiciera sentir y los ánimos se encendieran.

Maximiliano Falcón tuvo un partido con varios duelos de pierna fuerte a lo largo del encuentro, pero no fue por ellos que dio que hablar. El Peluca tuvo que ser sacado en medio de una polémica por el propio Gustavo Quinteros, quien le gritó de todo.

Cuando el reloj marcaba los 80' minutos de juego, Gustavo Castro reclamó un golpe por la banda izquierda y se quedó en el piso. Hasta allá llegó el defensor, quien intentó levantarlo rápido para seguir con el partido.

De inmediato los jugadores de Deportes Temuco llegaron a provocarlo y fue ahí cuando Gustavo Quinteros apareció. El técnico tomó por detrás a Maximiliano Falcón y le recordó que ya en el primer tiempo había recibido una tarjeta amarilla, por lo que arriesgaba expulsión.

Pero el Peluca no entendió bien lo que pasó y más aún cuando el técnico le dio un empujón. "¿Qué te pasa? No me empujes" le preguntaba el zaguero mientras Óscar Opazo lo calmaba, a lo que el entrenador le respondió con fuerza. "¡Piensa, pelotudo! ¡Piensa, bobo!".

Por suerte la situación no pasó a mayores, pero reflejó lo que pasó Colo Colo en los minutos finales. Las cosas no le están resultado al Cacique, por lo que deberá trabajar aún más duro si quiere pelear en los tres frentes.

Revisa el cruce entre Gustavo Quinteros y Maximiliano Falcón